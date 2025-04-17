Еще в феврале 2022 года эта территория выглядела как обычная жилая зона, но сейчас там работает спецтехника и более 100 кранов одновременно.

Китай активно строит новый военный объект, масштаб которого может превзойти Пентагон - самое большое офисное здание в мире. Комплекс, неофициально названный "Военным городом Пекина", расположен в нескольких километрах к юго-западу от китайской столицы, пишет Business Insider.

Несмотря на отсутствие видимых военных сил вокруг, американская разведка предполагает, что объект может быть новым командным центром на случай военного конфликта, а также выполнять функцию ядерного бункера. Это происходит на фоне стремительного роста китайского ядерного арсенала, который в ближайшие десять лет способен сравняться с американским.

Изменение баланса в регионе

Активизация Китая в Восточно- и Южно-Китайском морях, в частности возле Тайваня, Японии и Филиппин, побудила США к усилению влияния в Индо-Тихоокеанском регионе. Вашингтон проводит совместные военные учения с союзниками, готовя их к координации действий в случае угрозы.

Видео дня

Китай, в свою очередь, увеличил частоту военно-морских и воздушных операций вблизи Тайваня. По мнению американских военных, эти маневры выглядят не как учения, а как "репетиции" силового объединения с островом.

В ответ Тайвань укрепляет оборону, поскольку Пекин считает демократическое островное государство частью своей территории.

Спутниковые данные и строительство

Впервые о строительстве сообщила Financial Times в январе 2024 года. Спутниковые снимки указывали на участок длиной почти 4 км. В феврале 2022 года эта территория выглядела как обычная жилая зона вблизи водохранилища Чунцин. К февралю 2023 года большинство жилых построек было снесено, подготовка к масштабному строительству продолжалась.

К июню 2024 года на месте уже появились новые дороги, тоннели и подъезды к главному участку, где, вероятно, будет расположено центральное здание комплекса.

Объект под строгой охраной

Никаких упоминаний о строительстве на китайских правительственных сайтах нет. Посольство Китая заявило, что не владеет информацией о новом объекте. Доступ к территории строго ограничен: установлены запрещающие знаки для дронов и съемки, пешеходные тропы перекрыты, а один из контрольно-пропускных пунктов блокирует вход на заднюю часть площадки.

Брейди Африк, заместитель директора по связям со СМИ и дизайну данных Американского института предпринимательства, опубликовал в X серию спутниковых изображений, демонстрирующих стремительные темпы строительства в течение одного года.

Бывший высокопоставленный американский разведчик сообщил Financial Times, что новый объект потенциально заменит штаб-квартиру в Western Hills, построенную еще во времена холодной войны:

"Размер, масштаб и частично углубленные характеристики нового объекта свидетельствуют о том, что он заменит комплекс Western Hills как основной объект военного командования".

Помимо командной функции, центр может быть надежным укрытием для китайского руководства в случае конфликта. Объект может предложить "большую безопасность против американских боеприпасов, разрушающих бункеры".

Ренни Бабиарц, экс-аналитик изображений в Национальном геопространственном разведывательном агентстве США, обратил внимание, что на спутниковых снимках видно около 100 кранов, которые строят подземные сооружения и проходы.

Китайский исследователь, также в комментарии Financial Times, добавил:

"Почти в 10 раз больше Пентагона, он соответствует амбициям Си Цзиньпина превзойти США. Эта крепость служит лишь одной цели, которая заключается в том, чтобы служить бункером конца света для все более совершенной и боеспособной армии Китая".

Новый объект - еще один шаг в рамках масштабной военной модернизации Китая. Народно-освободительная армия планирует завершить ее к 2027 году.

По состоянию на середину 2024 года, по данным Пентагона, Китай имел более 600 развернутых ядерных боеголовок. Ожидается, что к 2035 году это количество возрастет до 1500 - почти до уровня США.

Китай готовится к войне против США

Как писал УНИАН, Китай стремительно наращивает свой военный потенциал в космосе, чтобы иметь возможность уничтожить американские спутники в начале конфликта. За последние 10 лет китайская активность в космосе выросла на 620%.

Также мы рассказывали, что развязанная Дональдом Трампом торговая война с Китаем укладывается в один из вероятных сценариев начала войны между ними. Ссора из-за таможенных барьеров может перерасти в противостояние в других измерениях, в частности в дипломатическом, а затем и военном.

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