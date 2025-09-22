Президент США Дональд Трамп пообещал защищать европейские страны от возможных действий России. Это заявление он сделал на фоне последних нарушений воздушного пространства стран-членов НАТО российскими самолетами и дронами, пишет Sky News.
Вчера президента США спросили, готов ли он вмешаться, если Москва усилит военные действия против стран ЕС. Трамп ответил:
"Да, я бы так сделал. Я бы так сделал".
Комментируя события в Эстонии Трамп добавил: "Нам это не нравится".
Провокации России - главные новости
10 сентября два десятка российских дронов вторглись в воздушное пространство Польши. Несколько из них сбила ПВО стран НАТО, в частности с привлечением боевой авиации.
Однако, утром после атаки Трамп проигнорировал вопросы журналистов об этом инциденте, а под вечер опубликовал малопонятное сообщение в соцсети: "Что это за нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами? Началось!"
Впрочем, на этом российские провокации не завершились. В пятницу НАТО подняло в воздух итальянские истребители F-35, а также шведские и финские самолеты быстрого реагирования после того, как три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом. В целом это продолжалось 12 минут. Реакция президента США снова была достаточно сдержанной.