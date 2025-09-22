Лидера США спросили, готов ли он вмешаться, если Москва усилит военные действия против стран ЕС. Он ответил утвердительно.

Президент США Дональд Трамп пообещал защищать европейские страны от возможных действий России. Это заявление он сделал на фоне последних нарушений воздушного пространства стран-членов НАТО российскими самолетами и дронами, пишет Sky News.

Вчера президента США спросили, готов ли он вмешаться, если Москва усилит военные действия против стран ЕС. Трамп ответил:

"Да, я бы так сделал. Я бы так сделал".

Комментируя события в Эстонии Трамп добавил: "Нам это не нравится".

Провокации России - главные новости

10 сентября два десятка российских дронов вторглись в воздушное пространство Польши. Несколько из них сбила ПВО стран НАТО, в частности с привлечением боевой авиации.

Однако, утром после атаки Трамп проигнорировал вопросы журналистов об этом инциденте, а под вечер опубликовал малопонятное сообщение в соцсети: "Что это за нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами? Началось!"

Впрочем, на этом российские провокации не завершились. В пятницу НАТО подняло в воздух итальянские истребители F-35, а также шведские и финские самолеты быстрого реагирования после того, как три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом. В целом это продолжалось 12 минут. Реакция президента США снова была достаточно сдержанной.

