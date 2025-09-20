Самолеты РФ оставались в воздушном пространстве Эстонии почти 12 минут, сообщили в ведомстве.

Министерство обороны Эстонии опубликовало карту, на которой показало, как российские самолеты МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство. Соответствующее сообщение появилось в социальной сети Х.

"На карте показана траектория полета трех российских МиГ-31, которые 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайнлоо", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что самолеты оставались в воздушном пространстве Эстонии почти 12 минут с выключенными транспондерами, без радиосвязи, и что истребителям F-35 НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии пришлось отреагировать на этот инцидент.

В Минобороны Эстонии добавили, что это уже было четвертое нарушение воздушного пространства Россией в этом году.

Вторжение российских истребителей в Эстонию: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 19 сентября сразу три носителя ракет "Кинжал" вторглись в воздушное пространство Эстонии, что в Европе уже расценили, как серьезную эскалацию на восточной границе НАТО. Российские МиГ-31 сначала летели в направлении столицы Таллинна, а затем кружили около 12 минут, пока итальянские F-35, дислоцированные в регионе, не были подняты в воздух для перехвата. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, которая до июля прошлого года возглавляла правительство Эстонии, назвала это событие "чрезвычайно опасной провокацией".

По поводу этого инцидента Минобороны РФ цинично отрицало нарушение границ самолетами. Там заявили, что истребители совершали якобы плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область и что "полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля".

После нарушения воздушного пространства Эстония вызвала российского дипломата и официально начала консультации с союзниками по статье 4 Североатлантического договора. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал вторжение российских самолетов "беспрецедентно дерзким".

