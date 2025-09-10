Президент США опубликовал свою реакцию на российскую атаку по Польше в своей соцсети.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на налет российских ударных беспилотников "Шахед" на Польшу, который произошел в ночь на 10 сентября.

Свой комментарий относительно этого инцидента он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

"Что это за нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами? Началось!" - отметил глава Белого дома.

Видео дня

Ранее появилось сообщение, что Трамп проигнорировал вопрос о российских дронах над Польшей. Когда журналисты в Вашингтоне спросили его, знает ли он о нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, президент США жестом поздоровался с прессой и под шквал вопросов о России пошел к машине в сопровождении охранников.

Заявления других лидеров о налете российских БПЛА на Польшу

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Марк Рютте обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с "четким посланием" после российской атаки БпЛА на Польшу. Он заявил, что нарушение воздушного пространства страны Альянса было "совершенно безрассудным". Он призвал клемлевского правителя прекратить войну, заверив, что НАТО "пристальное" и что будет "защищать каждый сантиметр" своей территории.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ночное вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство "глубоко тревожным" и осудил действия Кремля. Он сообщил, что уже провел разговор с главой польского правительства Дональдом Туском и подтвердил поддержку Польши. Также британский политик поблагодарил силы НАТО и польских военных за скорую реакцию на атаку.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала важное заявление после атаки РФ на Польшу. Она, в частности, пообещала, что Европа запустит программу Eastern Flank Watch ("Наблюдение за восточным флангом") для того, чтобы улучшить наблюдение в режиме реального времени за граничащими с РФ странами ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: