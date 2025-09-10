Трамп проигнорировал вопрос о российских дронах над Польшей

Американский лидер молча пошел к машине, отказавшись хоть как-то комментировать этот инцидент.

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать сообщения о вторжении российских ударных дронов в воздушное пространство Польши.

Американский лидер проигнорировал вопрос журналистов в Вашингтоне, знает ли он о нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

Зато Трамп жестом поздоровался с прессой, а под шквал вопросов о России пошел к машине в сопровождении охранников.

Видео дня

Российские дроны над Польшей

Напомним, что в ночь на 10 сентября Польша привела ПВО и авиацию в состояние высокой готовности на фоне массированной российской атаки на Украину. Часть ударных дронов пересекла границу.

Воздушное пространство Польши нарушили более десятка российских дронов, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк, Россия намеренно и продуманно атаковала дронами Польшу. Это был "тест на систему возможных ответов Запада" на такие акты агрессии со стороны Кремля.

Зато Польша объявила о завершении воздушной операции после вторжения российских дронов. Граждан призвали не трогать обломки сбитых объектов. Российские дроны поляки сбивали вместе с авиацией НАТО и при поддержке Нидерландов.

