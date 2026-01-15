Россия отвернулась от союзников в самый критический момент, - Bloomberg

Неназванный источник утверждает, что отношения с США сейчас для Москвы важнее, чем Венесуэла.

Российский диктатор Владимир Путин сосредоточился на войне против Украины, на фоне чего стратегические союзники РФ по всему миру чувствуют себя как минимум пренебрегаемыми, пишет Bloomberg.

Ярким примером стала Венесуэла, где многолетние отношения с Россией теперь считают "бумажным тигром". Аналогичная ситуация сложилась от Дамаска до Тегерана, где авторитарные режимы, известные тесными связями с Кремлем, в критические для себя моменты обнаружили, что поддержка со стороны РФ отсутствует.

Сирийский диктатор Башар аль-Асад бежал в Москву после того, как российская военная поддержка исчезла. Куба, оставшаяся без благодетеля, сталкивается с гуманитарным кризисом. Иран в прошлом году подвергся атаке со стороны США, а сейчас режим Али Хаменеи сталкивается с огромными протестами экзистенциального масштаба. Сохраняется и угроза нового удара со стороны американских войск.

"Самым мощным символом невнимания России может быть Николас Мадуро из Венесуэлы, который томится в нью-йоркской тюрьме. Пока остатки государственного аппарата безопасности проводят разбор событий, приведших к захвату их лидера США, чиновники в частном порядке выражают свое разочарование тем, что их кубинские и российские партнеры не помогли защитить его", – пишет издание со ссылкой на осведомленных собеседников.

Американский президент Дональд Трамп не раз публично говорил о намерении устранить Мадуро. Несмотря на это, в Каракасе жалуются, что спецслужбы России и Кубы не смогли выявить угрозы и уязвимые места.

Авторы материала объясняют, что в значительной степени личная безопасность венесуэльского диктатора была в руках именно кубинских спецслужб. Чиновники говорят, что между Венесуэлой и ее кубинскими коллегами по вопросам безопасности не осталось доверия.

Вспоминают там и о недостатках российских систем противовоздушной обороны.

"Чиновники жалуются, что Россия не предоставила надлежащей технической поддержки для обеспечения оперативной эффективности этих систем. По их словам, киберзащита Венесуэлы зависела от технической поддержки России, которая снова оказалась недостаточной, поскольку кибератаки США, по-видимому, привели к отключению электроэнергии в больших районах Каракаса", – пишет Bloomberg.

И преемница Мадуро Делси Родригес теперь не имеет другого выбора, как принять предложения США о сотрудничестве и ослабить связи со старыми партнерами своей страны.

Как на события в Венесуэле реагирует Путин

Правитель России до сих пор не прокомментировал публично действия США в Венесуэле. В то же время российское министерство иностранных дел выпустило довольно сдержанное заявление, в котором заговорило о нарушении ключевых принципов международного права. При этом источники журналистов говорят, что чиновники в РФ были возмущены тем, что Трамп пошел на операцию по захвату Мадуро.

Другой источник, знакомый с позицией Кремля, заявил, что отношения с США сейчас для Москвы важнее, чем Венесуэла. По его словам, задержание Мадуро хотя и является для РФ неприятным, но не является катастрофой.

Иран является для Москвы большей проблемой

Гораздо большей проблемой является Иран, с которым Россия ведет более тесное сотрудничество – в том числе в военной сфере. Хотя Москва может поддержать Тегеран публично, она вряд ли будет активно оказывать помощь, учитывая приоритетность войны в Украине и ограниченные возможности, говорит собеседник журналистов.

"Это плохой знак для других стратегических партнерств России и свидетельствует о том, что для Кремля еще важнее достичь всех своих целей в Украине без уступок за столом переговоров. Это, в свою очередь, может еще больше осложнить Трампу заключение труднодостижимого мирного соглашения", – констатирует издание.

Ситуация вокруг Ирана

Уже несколько дней в Иране продолжаются масштабные протесты. Тысячи людей вышли на улицы из-за экономических проблем. По данным СМИ, число погибших перевалило за 2 тысячи человек.

Reuters писало, что США могут начать военную операцию против Ирана в ближайшие 24 часа. Пентагон уже приказал своим военным в регионе подготовиться к возможным ударам Ирана в ответ.

Между тем около 00:30 15 января в сети появились сообщения о том, что Иран закрывает свое воздушное пространство для всех самолетов, за исключением утвержденных международных рейсов.

