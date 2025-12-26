Россия готовится к эскалации на востоке НАТО: эксперт раскрыл вероятный сценарий

Вражеская пропаганда уже не раз поднимала тему "угрозы" для одной из российских областей.

Россия готовится к гибридной эскалации на восточном фланге НАТО уже в 2026 году. Соответствующее заявление сделал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко в эфире телеканала "Киев24".

Эксперт говорит, что скорее всего, Россия будет пытаться создать сухопутный коридор между Литвой и Польшей. В то же время агрессор не будет закрепляться на территории этих стран, но может поставить там блокпосты.

Объяснить Кремль это может якобы угрозой блокирования Калининградской области РФ. Жовтенко акцентировал, что об этом сейчас очень много говорит российская пропаганда.

Более того, сам Путин прямо говорил, что если в России будут видеть блокаду Калининграда, то это будет означать начало большой войны для Европы, добавил эксперт.

"На самом деле у россиян уже даже повод готов. Они потом только выпустят Лукашенко, и он покажет четыре направления, с которых готовилась блокада Калининградской области. Вероятнее всего, что это будет именно Калининградское направление", – сказал Тарас Жовтенко.

Россия и НАТО

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил что после войны против Украины Россия может атаковать страны НАТО. Он призвал партнеров готовиться к такому развитию событий. По словам дипломата, безопасность в Европе можно обеспечить только как безопасность от России.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте предположил, что Россия и Китай могут осуществить скоординированное нападение на Европу и Тайвань. В то же время, отвечая на вопрос о том, сможет ли Европа отбиться от российского вторжения самостоятельно без поддержки США, чиновник заверил, что европейцам "не нужно об этом беспокоиться".

