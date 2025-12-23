Россия может атаковать НАТО после войны с Украиной, - глава МИД Германии

Дипломат призывает Запад готовиться к новому сценарию угрозы и не питать иллюзий относительно намерений Кремля.

Россия после заключения мирного соглашения с Украиной может направить агрессию против одной из стран НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в интервью Die Zeit.

На фоне переговоров о возможном прекращении огня в Украине глава немецкого МИД подчеркнул необходимость реальных и жестких гарантий безопасности для Киева со стороны Запада, прежде всего Соединенных Штатов.

"Это, конечно, означает обязательства и настоящую готовность со стороны тех, кто обещает, поддерживать Украину в случае повторного вторжения России", - заявил Вадефуль.

Видео дня

По его словам, любые дискуссии о возможных территориальных уступках со стороны Украины могут происходить только при условии наличия надежных предохранителей от новой агрессии со стороны Москвы. Министр также подчеркнул, что к будущей системе безопасности должны быть привлечены европейские страны, однако конкретные механизмы могут быть определены только после заключения соглашения о прекращении огня.

Вадефуль предостерег от чрезмерного оптимизма, отметив, что Кремль может использовать паузу в боевых действиях для быстрого наращивания военной мощи - уже с прицелом на Альянс. Глава МИД Германии говорит:

"Наш анализ заключается в том, что безопасность в Европе можно обеспечить только как безопасность от России. Ее можно достичь только с позиции силы, единства в альянсе и обороноспособности вооруженных сил".

Дипломат отказался оценивать вероятность сценария, при котором Россия после перемирия в Украине решится на атаку против НАТО, но призвал союзников готовиться к такому развитию событий.

"Я могу лишь посоветовать быть готовыми... Если российская армия достигнет в Украине устойчивого военного успеха, это будет представлять серьезную угрозу для НАТО", - отметил министр.

Угроза России для НАТО

Как сообщал УНИАН, генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия и Китай могут осуществить скоординированное нападение на Европу и Тайвань.

На вопрос, сможет ли Европа отбиться от российского вторжения самостоятельно без поддержки США, Рютте заверил, что европейцам "не нужно об этом беспокоиться".

"Потому что мы являемся альянсом, и потому что США твердо поддерживают НАТО. Кроме того, НАТО имеет прямые последствия для политики безопасности США. Безопасная Европа означает безопасную Америку. Итак, США имеют прямой интерес с точки зрения безопасности в сохранении членства в НАТО", - заверил генсек.

Вас также могут заинтересовать новости: