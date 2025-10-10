Кремль также пытается избежать распространения информации о последствиях украинских ударов.

Россия отключает мобильные сети в десятках регионов, чтобы остановить атаки украинских беспилотников. Как пишет Forbes, это заставляет россиян всё сильнее ощущать последствия войны.

Из-за массовых отключений интернета российские региональные власти расширяют общественные сети Wi-Fi и публикуют интерактивные карты новых точек доступа в крупных городах. Газета The Moscow Times сообщила, что российские чиновники заявили, что эти сети предназначены для "обеспечения безопасности граждан".

"Этот шаг подчёркивает, насколько глубоко перебои со связью проникли в повседневную жизнь, вынуждая правительство искать пути для обхода собственных ограничений", - отмечается в статье.

Аналитик по вопросам безопасности Джейсон Джей Смарт рассказал изданию, что региональные власти теперь отключают или ограничивают передачу мобильных данных во время рейдов в десятках областей, что приводит к веерным отключениям и увеличению задержек, поскольку трафик вынужден проходить по меньшему количеству маршрутов. В июне-июле после операции "Паутина" отключения были практически по всей стране.

При этом некоторые эксперты утверждают, что логика отключения интернета в Москве связана не только с защитой от дронов, но и с контролем информации.

"Россия отключает интернет во время тревоги с использованием дронов, это, скорее всего, не только для того, чтобы помешать гражданам вести прямую трансляцию атаки, но и для того, чтобы помешать украинцам использовать сеть", - объяснил Хайнер Филипп, инженер Technology United for Ukraine

Действительно, простые россияне непреднамеренно помогают украинской разведке подтверждать цели и оценивать ущерб, публикуя в сети многочисленные ролики с последствиями ударов, пишет Forbes.

Смарт добавил, что с августа неоднократные атаки на НПЗ, по оценкам, вывели из строя от 17% до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России.

"Когда интернет отключается, платежи по картам и логистика останавливаются", — сказал Смарт. "Снятие наличных резко увеличивается, полеты приостанавливаются во время тревог, а Беларуси пришлось резко увеличить экспорт бензина, чтобы покрыть дефицит российского топлива".

При этом для украинских разработчиков беспилотников проблема отключения электроэнергии — это стимул к инновациям. Они экспериментируют с многоканальными системами связи, которые могут автоматически переключаться между LTE, радио и спутниковой связью при потере одного из сигналов.

"Украина всё меньше полагается на российские сотовые сети. Многие системы дальнего радиуса действия теперь используют прямые спутниковые каналы, такие как Starlink. Для точного удара не нужно много данных, достаточно одного-двух мегабит в секунду", — сказал Филипп.

Атаки украинских дронов по РФ

Украинские беспилотники продолжают систематически атаковать нефтяную энергетическую инфраструктуру России. Так, 6 октября украинские дроны, атаковали НПЗ в Тюмени, расстояние до которого составляет около 2000 км.

Также стало известно, что один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов - "Киришинефтеоргсинтез" остановил самую производительную установку перегонки нефти после атаки украинских дронов 4 октября.

