Путин согласится на переговоры только в случае сокрушительного поражения на фронте.

Единственным фактором, который заставит российского лидера Владимира Путина пойти на переговоры с Украиной, является сокрушительное поражение России на поле боя. Это возможно только в случае достаточной военной помощи союзников для Украины, отмечают аналитики Института изучения войны.

Подчеркивается, что только значительные неудачи России на поле боя заставят Путина пересмотреть способность России нанести военное поражение Украине.

"Такие неудачи не произойдут в течение нескольких недель и, вероятно, потребуют нескольких месяцев или сезонов кампаний, если предположить, что Запад обязуется должным образом оснащать и помогать украинским силам до такой степени, что Украина сможет успешно проводить такие операции", - отмечают аналитики.

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В то же время аналитики указывают, что решение России направить ту же переговорную группу среднего уровня на предполагаемый предстоящий третий раунд переговоров с Украиной свидетельствует о том, что незаинтересованность России в мирных переговорах не изменилась.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль по-прежнему настроен на затягивание мирных переговоров, чтобы поддержать продолжение наступательных операций на Украине и добиться дополнительных уступок от Украины и Запада", - отмечается в отчете.

Война в Украине

По данным турецких СМИ, на этой неделе в Стамбуле запланированы мирные переговоры между Россией и Украиной. Предварительно делегации планируют встретиться в среду или четверг - 23-24 июля.

Россия уже подтвердила свою позицию относительно участия в третьем раунде, без каких-либо изменений в переговорной группе.

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