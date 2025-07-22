22 июля магнитное поле Земли будет еще спокойным.

Во вторник, 22 июля, сильной магнитной бури на Земле не ожидается, а вот 23 числа геомагнитные возмущения станут более существенными. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Сегодня, 22 июля, К-индекс, который показывает силу магнитной бури, будет около 1,7. Это очень слабая магнитная буря. Однако уже 23 июля ее сила увеличится до 3,7. Это тоже считается слабой магнитной бурей, но метеочувствительные люди все же могут ощутить ее влияние.

Портал Geomagnetism также прогнозирует увеличение влияния Солнца на нашу планету в ближайшие дни. Как сообщается, скорость солнечного ветра в настоящее время близка к фоновому уровню. Однако ожидается прибытие высокоскоростного потока из корональной дыры в течение 22-23 июля. Это, вероятно, приведёт к некоторому усилению геомагнитной активности до магнитной бури класса G1.

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Справка УНИАН. G-индекс - это пятибалльная шкала силы магнитных бурь. G-индекс характеризует интенсивность геомагнитного шторма по воздействию на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию и т. д. По этой шкале магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые бури) до G5 (экстремально сильные бури).

Как защититься от магнитных бурь - советы

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, специалисты советуют:

следить за режимом сна - высыпаться и ложиться спать в одно и то же время;

снижать стресс, избегать перегрузок, конфликтов и тревожной информации;

отказаться от алкоголя и кофеина - они могут усилить негативные симптомы;

проводить время на свежем воздухе - особенно полезны умеренные прогулки.

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