По словам министра обороны страны, цель России - поставить украинцев на колени.

Нидерланды сделают значительный вклад в поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс на своей странице в соцсети X.

По его словам, детали по этому поводу будут проработаны в ближайшее время.

"Мы также будем поставлять больше средств противовоздушной обороны сами: боеприпасы для F16, контрбеспилотники, радары и т.д.", - заверил он.

Видео дня

Также Брекельманс во время онлайн-встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины отметил, что российская кампания террора с воздуха в последнее время достигает новых уровней, цитирует Минобороны Нидерландов.

"Цель России проста: поставить непоколебимых украинцев на колени. Мы не должны этого допустить. Поэтому мы хотим начать делать значительный вклад в дополнительную противовоздушную оборону Украины. Многое уже сделано, но нужно сделать еще больше. Только неустанно и массово продолжая поддерживать Украину и усиливая давление на Россию, мы сможем заставить РФ сесть за стол переговоров", - отметил политик.

По его словам, Украина защищает линию фронта от российской агрессии для всей Европы.

"Если Россия сможет прорваться, это сразу же создаст большую угрозу для остальной Европы и НАТО", - предупредил Брекельманс.

Patriot для Украины - последние новости

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна поможет передать Украине 5 дополнительных систем Patriot. По его словам, об этом он договорился во время встречи с главой Пентагона Питом Гегсетом.

"Как этого достичь, мы будем тесно координировать в духе взаимного доверия между партнерами в течение следующих нескольких дней", - заверил Писториус.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц раскрыл сроки передачи Украине систем Patriot. Он подчеркнул, что Украина получит такое оружие в течение ближайших недель.

"США готовы предоставить Украине оружие, которое профинансируют европейские партнеры. Германия хочет сделать значительный вклад в это. Нам нужно обсудить детали с нашими партнерами как можно скорее", - отметил Мерц.

Вас также могут заинтересовать новости: