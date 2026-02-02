Сеть военных вербовщиков России в Африке уже распространяется на весь континент, - СМИ

Россия пытается привлечь граждан Африки в ряды своей армии, используя обман и угрозы.

Российская армия создала разветвленную сеть в Африке и завербовала сотни кенийцев для войны с Украиной. Как пишет The Washington Post со ссылкой на бывших рекрутов и членов семей завербованных, многие из них не вернулись домой.

В разговоре с журналистами большинство мужчин говорили, что их обманули – они, мол, соглашались на гражданскую или "безопасную" работу в сфере охраны в России. Но их заставили подписать контракт, выдали оружие и отправили на поле боя. Но кроме гражданских среди африканских наемников журналисты натыкались на действующих или бывших солдат, которым россияне обещали высокую зарплату. Те, кто выжил, рассказывают о "бесчеловечном обращении со стороны российских командиров и ужасных сценах убийств".

Журналисты газеты обнаружили разветвленную тайную сеть в Африке, которая наладила вербовку в Кении, эта деятельность шире, чем сообщалось, и распространяется по всему континенту. Журналисты слышали подобные рассказы от рекрутов и членов их семей из Южной Африки, Ботсваны, Танзании и Нигерии. Они говорили, что встречали бойцов, которых отправляли в Украину из восьми других африканских стран, включая Гану, Зимбабве и Камерун.

"Явление обусловлено двумя совпадающими факторами: экономическими трудностями в Кении, которые заставляют молодых мужчин искать работу за тысячи километров от дома, и безграничным стремлением российской армии к новым бойцам, поскольку она стремится укрепить свое преимущество в Украине, не отправляя туда своих солдат на смерть. Посреди всего этого находятся африканские вербовщики, которые действуют при прямой или косвенной помощи политических связей. Кенийские власти неоднократно призывали молодых мужчин эмигрировать в Россию, несмотря на доказательства того, что агентства по трудоустройству направляют соискателей на боевые действия", – говорится в статье.

Издание рассказало историю двух раненых кенийцев, ни один из которых не имел военного опыта. Они рассказали, что их отправили воевать в Украину только после нескольких дней обучения русскому языку, которым они не владели.

"Они сказали: "Учитесь быстро. Мы везем вас на войну", – рассказал один из мужчин.

Он сказал, что уже в первый день ему пришлось переправиться через реки, полные мертвых тел. Он видел, как от ударов дронов погибла большая часть его группы.

Кенийка Грейс Гатони рассказала, что ее муж и отец их четверых детей, Мартин Мачария, 21 октября уехал в Россию, получив обещание работы водителем или уборщиком. По ее словам, его заставили подписать контракт, содержание которого он не понимал, и отправили воевать в Украину. Она рассказала, что во время последнего разговора 19 ноября Мачария попросил ее молиться за него. Через неделю она увидела его тело в кенийских новостях.

Гражданин Кении уже попадал в плен

Как писал УНИАН, весной 2025 года в районе Волчанска Силы обороны взяли в плен гражданина Кении, 36-летнего легкоатлета Эванса Кибета, которого россияне обманом отправили на фронт. Он рассказал, что попав в зону боевых действий, сбежал в лес, снял форму и начал двигаться в сторону украинских сил, где сдался в плен.

По состоянию на октябрь Украине было известно о как минимум 1436 африканцах из 36 стран, которые находились в рядах российской армии.

Напомним, что еще в одной схеме заманивания иностранцев в армию РФ были задействованы женщины. Они разыскивают людей, готовых ехать на работу в Россию по всему миру. Долго общаются с ними, обещая тыловые должности в армии и высокие зарплаты. СМИ описывали факты того, что у мужчин забирали паспорта и принуждали к подписанию контрактов.

При этом военный эксперт Иван Тимочко отмечал, что российские потери продолжают оставаться на крайне высоком уровне. Он сравнил годовые потери россиян с армией большой европейской страны.

