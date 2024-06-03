"Правфонд" потратил миллионы евро на финансирование пропаганды и юридических кампаний.

Из-за утечки внутренних документов стало известно, что российский "Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом" (Правфонд) способствует распространению пропаганды Кремля в 48 странах Европы и всего мира.

Как сообщает The Guardian, более 40 внутренних документов "Правфонда", полученных датским общественным вещателем DR от источника в европейской разведке и переданных консорциуму европейских журналистов, свидетельствуют о том, что фонд финансировал пропагандистские сайты, направленные на европейцев, помогал оплачивать юридическую защиту осужденного торговца оружием Виктора Бута и киллера Вадима Красикова, а также нанял ряд бывших сотрудников спецслужб в качестве руководителей своих операций в европейских странах.

"Документы показывают, что группа потратила миллионы евро на финансирование пропагандистских и юридических кампаний. Публичные данные также показывают, что местные партнеры "Правфонда" получили миллионные государственные субсидии от ряда европейских государств, где у фонда есть местные отделения", - пишет The Guardian.

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Руководство фонда имеет отношение к российской разведке

Кроме того, документы подтверждают тот факт, что среди руководства организации есть несколько бывших агентов разведки, пишет издание.

"Среди них - Владимир Поздоровкин, которого европейские источники идентифицировали как агента СВР, российской службы внешней разведки, а в открытых документах - как куратора "Правфонда" по операциям в странах Северной Европы и Балтии; и Анатолий Сорокин, который, согласно документам, является сотрудником СВР и курирует отдел "Правфонда" по Ближнему Востоку, Молдове и Приднестровью", - отмечает The Guardian.

Кроме того, руководителем Института русской диаспоры, который в официальных документах значится "исполнителем проекта" Правфонда, является Сергей Пантелеев, попавший под санкции в странах ЕС как сотрудник подразделения российской военной разведки, специализирующийся на психологических операциях.

Отмечается, что ранее в докладе о национальной безопасности за 2020 год эстонские службы безопасности назвали "Правфонд" "псевдоправовой системой защиты", которая "в действительности является фондом операций влияния", и заявили, что ФСБ использует эти группы для вербовки соратников за рубежом.

Российская пропаганда - новости

Ранее в доме сотрудника Европарламента прошли обыски в рамках расследования по делу о продвижении российской пропаганды. Сообщалось, что лицо, у которого прошли обыски, могло играть важную роль в связях некоторых евродепутатов с изданием Voice of Europe, которое Евросоюз включил в санкционные списки за распространение кремлевских нарративов и дезинформации об Украине.

В мае ЕС запретил вещание на территории своих стран четырех СМИ, которые распространяют и поддерживают российскую пропаганд и агитируют за военную агрессию против Украины. Под запрет попали Voice of Europe, РИА "Новости", "Известия" и "Российская газета".

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