Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания были приведены в состояние готовности.

Из-за массированного российского удара по Украине Польша поднимала военную авиацию. В боевую готовность военные привели системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

"В связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, в польском воздушном пространстве действует военная авиация. В соответствии с действующими процедурами, оперативный командующий ВС РП привлек необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Были подняты истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния готовности", - отмечали в ведомстве около семи утра.

В заявлении добавили, что такие действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к чувствительным территориям.

"Оперативное командование ВСП мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию", - подчеркнули в ведомстве.

Массированная атака РФ на Украину 29 ноября - что известно

Как писал УНИАН, сегодня, 29 ноября, Россия массированно обстреляла Киев. Отмечается, что в результате удара погибло два человека, еще 29 человек получили ранения.

Также из-за обстрела без электроэнергии осталась западная часть столицы. Энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения.

Кроме того, враг атаковал Киевскую область, из-за чего во многих районах разрушения, есть пострадавшие. Также в результате атаки временно обесточен город Фастов.

"Сейчас здесь критическая инфраструктура перешла на резервное питание. Системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и связь работают. Пункты несокрушимости готовы к работе", - отметил председатель Киевской областной администрации Николай Калашник.

