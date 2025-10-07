Кларк утверждает, что Путин - "ипохондрик", который всегда передвигается в сопровождении медицинских консультантов.

Военный аналитик, профессор Майкл Кларк, считает, что вероятность убийства российского президента Владимира Путина, которого сегодня поздравили диктаторы с днем рождения, невелика. Об этом пишет Sky News.

На вопрос о вероятности убийства российского лидера от ответил, что "его охрана очень и очень серьёзная, как и можно себе представить".

"Если бы его убили, это был бы кто-то из ближайшего окружения. Это был бы кто-то из его близкого окружения", - сказал аналитик.

Кларк утверждает, что Путин - "ипохондрик", который всегда передвигается в сопровождении медицинских консультантов.

На вопрос о том, правдоподобны ли интернет-слухи о том, что у Путина может быть двойник, Кларк ответил:

"Да, правдоподобны. То есть, думаю, многие считают, что двойников один или два. Они очень тщательно изучают детали, например, длину его волос от одной встречи к другой, и она не всегда одинакова".

Двойники Путина - мнение эксперта

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявлял, что глава Кремля действительно имеет двойников. По его словам, главная задача двойника Путина - получить пулю, которая предназначается "оригиналу" и это, в принципе, все.

