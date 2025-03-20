Иван Ступак отметил, что двойники появляются на мероприятиях, на которых настоящий Путин не может появиться.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что глава Кремля действительно имеет двойников. Об этом он сказал в эфире Киев24.

Так, отвечая на вопрос, верит ли он в их существование, Ступак сказал:

"Я думаю, что это правда".

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По его словам, главная задача двойника Путина - получить пулю, которая предназначается "оригиналу" и это, в принципе, все.

"Они появляются на мероприятиях, на которых Путин не может появиться, или не хочет появляться, или не успевает появиться. Для отвлечения внимания, для создания антуража", - отметил бывший сотрудник СБУ.

По убеждению Ступака, именно двойник российского президента посещал недавно Курскую область.

"Визит в Курскую область: непонятный голос, чрезвычайно высокий. Несколько камер было. Можно бы было сказать: ой, это камера, вышла из строя звуковая дорожка. Но его снимали с нескольких ракурсов. Что, во всех камерах одновременно вышли из строя звуковые дорожки и поэтому его голос выглядел очень писклявым? Это какая-то лажа. Я не верю, что это был оригинальный (Путин). Я думаю, это было что-то похожее на Путина. Эта бумажка с от руки написанным текстом большими буквами... Здесь читать, здесь не читать. И он зачитывает какую-то информацию для военных. Это выглядит не серьезно. Не убедительно", - сказал Ступак.

Как сообщал УНИАН, 12 марта российские СМИ распространили информацию, что кремлевский диктатор Владимир Путин в военной форме приехал в Курскую область. Во время своего визита он встретился с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и провел совещание с командованием, после чего сделал определенные заявления.

Двойники Путина - что известно

Отметим, что тема существования двойников Путина уже давно обсуждается и многие эксперты утверждают, что время от времени вместо настоящего Путина в общественных мероприятиях или каких-то встречах участие принимают двойники главы Кремля. В частности в 2023 году сообщалось, что на саммит ОДКБ в Минск прибыл двойник российского диктатора.

В то же время начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о "клонах" Путина. По его словам, на телевидении он постоянно видит двойников президента РФ.

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