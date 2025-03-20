Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что глава Кремля действительно имеет двойников. Об этом он сказал в эфире Киев24.
Так, отвечая на вопрос, верит ли он в их существование, Ступак сказал:
"Я думаю, что это правда".
По его словам, главная задача двойника Путина - получить пулю, которая предназначается "оригиналу" и это, в принципе, все.
"Они появляются на мероприятиях, на которых Путин не может появиться, или не хочет появляться, или не успевает появиться. Для отвлечения внимания, для создания антуража", - отметил бывший сотрудник СБУ.
По убеждению Ступака, именно двойник российского президента посещал недавно Курскую область.
"Визит в Курскую область: непонятный голос, чрезвычайно высокий. Несколько камер было. Можно бы было сказать: ой, это камера, вышла из строя звуковая дорожка. Но его снимали с нескольких ракурсов. Что, во всех камерах одновременно вышли из строя звуковые дорожки и поэтому его голос выглядел очень писклявым? Это какая-то лажа. Я не верю, что это был оригинальный (Путин). Я думаю, это было что-то похожее на Путина. Эта бумажка с от руки написанным текстом большими буквами... Здесь читать, здесь не читать. И он зачитывает какую-то информацию для военных. Это выглядит не серьезно. Не убедительно", - сказал Ступак.
Как сообщал УНИАН, 12 марта российские СМИ распространили информацию, что кремлевский диктатор Владимир Путин в военной форме приехал в Курскую область. Во время своего визита он встретился с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и провел совещание с командованием, после чего сделал определенные заявления.
Двойники Путина - что известно
Отметим, что тема существования двойников Путина уже давно обсуждается и многие эксперты утверждают, что время от времени вместо настоящего Путина в общественных мероприятиях или каких-то встречах участие принимают двойники главы Кремля. В частности в 2023 году сообщалось, что на саммит ОДКБ в Минск прибыл двойник российского диктатора.
В то же время начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о "клонах" Путина. По его словам, на телевидении он постоянно видит двойников президента РФ.