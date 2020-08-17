Стал известен план действий протестующих в Беларуси на понедельник
01:13, 17 августа 2020Мир
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На завтра и последующие дни до выполнения своих требований в Беларуси объявлена общенациональная забастовка, к которой протестующие призывают все предприятия страны.
16 августа в стране прошел рекордный 200-тысячный митинг / REUTERS
Стал известен план действий протестующих в Беларуси на понедельник, 17 августа.
Его опубликовали в Telegram-канале NEXTA Live.
Белорусы требует:
- немедленно освободить всех политических заключённых и задержанных во время мирных акций, правды о пропавших без вести;
- ухода Лукашенко;
- честного и открытого суда «над карателями и садистами».
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На завтра и последующие дни до выполнения этих требований объявлена общенациональная забастовка, к которой протестующие призывают все предприятия страны. Рабочие коллективы призывают сформировать стачкомы, которые официально будут представлять их интересы.
На понедельник объявлены следующие акции:
- Минск. 10:00. Если Лукашенко приедет на МЗКТ, то протестующие призывают всех рабочих с других предприятий подойти к коллегам и поддержать их.
- В 18:00 протестующие планируют занять площадь Независимости вместе с Проспектом и начать сидячую забастовку. Так они планируют делать до выполнения их требований.
- По всей стране в 18:00 рабочие всех предприятий и жители города идут в центр, где в последний раз вызывают «мэра на ковёр». «Если мэр отказывается публично поддержать народные требования, стачкомы и жители города имеют полное право не признавать его больше властью», - говорится в сообщении.
Напомним, 16 августа во время 200-тысячного митинга в Беларуси объявили общенациональную забастовку с понедельника, 17 августа.
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Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.
- В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.
- 16 августа оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.
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