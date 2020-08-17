Стал известен план действий протестующих в Беларуси на понедельник

На завтра и последующие дни до выполнения своих требований в Беларуси объявлена общенациональная забастовка, к которой протестующие призывают все предприятия страны.

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