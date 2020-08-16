В Беларуси объявили общенациональную забастовку

Забастовка продлится, пока не будут выполнены требования людей.

В Беларуси объявили общенациональную забастовку с понедельника, 17 августа. Читайте такжеВ Беларуси сегодня проходит самый масштабный в истории страны марш свободы: онлайн-трансляция Об этом говорится в сообщении Telegram-канала NEXTA Live. «До соблюдения требований народа», - отмечается в сообщении. Протесты в Беларуси: хронология 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановськую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.

16 августе оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Катерина Шварц

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