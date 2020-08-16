Свозят бюджетников: В Минске на сегодня готовят митинг за Лукашенко (видео)

В сети появились видео с колоннами автобусов, которые везут в Минск людей.

В Минск со всей страны свозят людей на митинг в поддержку Александра Лукашенко.

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Как сообщает TUT.by, на митинги сгоняют рабочих, чиновников и силовиков. Некоторым предложили премии и отгулы за участие в акциях, но есть и те, кому в случае отказа пригрозили увольнением.

В сети появились видео с колоннами автобусов, которые везут в Минск людей. Сообщается, что из некоторых городов даже запустили специальные поезда для участников митинга. Так, из Бреста в Минск, по сообщениям, прибудет поезд с 19 вагонами.

Митинг в поддержку нынешнего режима должен состояться на площади Независимости. Как сообщает Telegram-канал Nexta Live, на площади все оцеплено. На дороге зачем-то стоят трактора и комбайны.

Протесты в Беларуси: что происходит

Оппозиция анонсировала на сегодня проведение самого масштабного марша свободы в истории страны. Мероприятие в Минске начнется с проспекта Независимости, участники пройдут по центральным улицам и площадям. Марш состоится и в других городах и населенных пунктах страны.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

В МИД Украины заявили, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе.

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