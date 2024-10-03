По его словам, людей нужно "ориентировать в пространстве".

Кремлевский диктатор Владимир Путин поддержал инициативу проведения в детских садах внеклассных занятий "Разговоры о важном", которые пропагандируют войну.

Это предложение якобы по собственной инициативе выдвинула одна из финалисток конкурса "Учитель года". Путин назвал его очень своевременным. "Потому что, если мы молодого человека не ориентируем в пространстве, не ориентируем его в потоке информации, ему самому очень трудно сориентироваться... Сейчас выстраивается эта работа", - сказал он.

По его словам, важно "ценности" закладывать в детей в самом раннем возрасте, и нужно будет привлечь детских психологов, чтобы знать, как говорить с малышами:

Видео дня

"Здесь важно не перегибать только, все должно быть в меру и все должно быть объективным, доходчивым".

Путин заявил, что когда-то в школьных учебниках Сталинградская битва (переломное событие) упоминалась "вскользь". Кремлевский диктатор также озвучил численность погибших в годы Второй мировой войны (более 20 миллионов человек). Но не уточнил, что это - жители не только России (тогда – РСФР), а и других союзных республик – современных Украины, Молдовы, Беларуси и т. д.

Пропаганда в школах

Как известно, "Разговоры о важном" появились в российских школах в начале полномасштабного вторжения в Украину. Официально они якобы направлены на "укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей" и "воспитание патриотизма", однако на самом деле детям оправдывают незаконную войну.

Такие "уроки" проводятся и на оккупированных территориях Украины. По данным Центра национального сопротивления, в одном из поселков Херской области детей и учителей заставляють петь российский гимн во время перерывов.

Вас также могут заинтересовать новости: