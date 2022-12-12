Детей убеждают в том, что РФ - успешная страна.

Российские оккупанты активно проводят пропагандистские мероприятия для детей на временно оккупированных территориях Украины.

В Центре национального сопротивления сообщают, что российские школы на этих территориях являются лишь пропагандистскими центрами, где работают завезенные из Российской Федерации педагоги. Они ежедневно проводят с детьми "разговоры о важном", во время которых убеждают их в том, что Россия якобы спасла их от "нацистов". Также детям рассказывают, что захваченные территории испокон веков были русскими.

Кроме того, российские захватчики увеличили количество пропагандистских мероприятий на юге Украины. Местных детей свозят на выступления российских блогеров, спортсменов и музыкантов. Такие же мероприятия проводят в детских лагерях, куда оккупанты вывозят украинских детей на "лечение".

Видео дня

"На мероприятиях прихвостни Кремля убеждают детей, что РФ успешная страна и дает большие возможности, в отличие от "нацистской" Украины. Заметим, пропаганда врага не работает на взрослых и у РФ нет поддержки в регионе, поэтому враг прибегает к манипуляции с детьми", - подчеркивают в Центре национального сопротивления.

Российская пропаганда на оккупированных территориях

Напомним, что весной оккупанты завезли в разбомбленный Мариуполь передвижной телевизор, чтобы транслировать людям пропагандистские видео.

Как писали в The New York Times, во время оккупации украинский Херсон был центром кампании РФ по ассимиляции украинцев и искоренению украинской идентичности. Однако их усилия оказались тщетными.

Ранее в ЦНС сообщали, что оккупанты пытаются заставить жителей временно оккупированных территорий юга отдать детей в российские школы.

А летом российский пропагандист предложил устроить ГУЛАГ для мелитопольских учителей, отказавшихся сотрудничать с оккупантами.

Вас также могут заинтересовать новости: