Учителя должны после работы изучать Конституцию РФ.

В Херсонской области российские оккупанты принуждают учителей и детей исполнять гимн России во время перерыва между уроками.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, такая пропагандистская работа ведется в селе Стрелковое (Генический район). Оккупационная администрация предписывает работникам и ученикам учебных заведений исполнять гимн и изучать Конституцию Российской Федерации.

В центре напоминают и об обязательных внеклассных занятиях, которые называют "Разговоры о важном". Их проводят классные руководители с "патриотическими" методичками. В то же время школьникам запрещают посещать украинские онлайн-уроки, угрожая родителям штрафами.

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"Оккупантам важно создавать в сознании людей мир зазеркалья для оправдания вреда, который наносит российская военная машина. Поэтому учебные заведения на ВОТ превратились в очаги пропаганды, которая не имеет ничего общего с обучением", - отмечается в сообщении.

Российская пропаганда в украинских школах

Напомним, что во время "Разговоров о важном" школьникам рассказывают, что Россия "спасает их от нацистов", а украинские территории на самом деле "всегда были российскими".

Недавно мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что маленький украинец спел на уроке гимн Украины, когда от них требовали выполнить российский.

По данным уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, Россия открывает на оккупированных территориях отделения "юнармии".

А в Мариуполе у детей в телефонах ищут проукраинские группы и "нацистскую" символику, сообщали в горсовете города.

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