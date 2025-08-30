Среди нарушений: кражи, грабежи, вождение в нетрезвом состоянии, хранение наркотических веществ, подделка документов и организация незаконного пересечения границы.

Польские пограничники выдворили из страны 15 граждан Украины, которые "представляли угрозу общественной безопасности и порядку". Об этом сообщает RMF24.

По данным польских пограничников, все 15 человек имели судимости за кражи, грабежи и вождение в нетрезвом состоянии. Один из высланных находился в списке лиц, чей въезд в Польшу считается нежелательным.

Кроме того, среди нарушений отмечают хранение наркотических и психотропных веществ, подделку документов и организацию незаконного пересечения границы. Высланным также запретили въезжать в Польшу в течение 5-10 лет.

"Польша является дружественной страной, открытой для иностранцев. Однако не будет терпимости к нарушениям закона, независимо от страны происхождения. Министерство внутренних дел и администрации будет решительно реагировать на такие случаи", - заявила пресс-секретарь ведомства Каролина Галецкая.

Украинцы в Польше

Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи украинским гражданам. Польский журналист Марек Сиерант предупредил, что из-за этого с 30 сентября около 900 тысяч украинцев в Польше могут потерять право на защиту, легальную работу и медицинское обслуживание наравне с поляками.

В Министерстве внутренних дел Польши уверяют, что польская сторона уже работает над новым законопроектом, который должен урегулировать правовой статус украинцев.

