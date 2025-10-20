Йонсон добавил, что большинство граждан Швеции поддерживает помощь Украине.

Европейские страны должны перейти в "режим войны" для защиты и поддержания мира на континенте.

С таким призывом выступил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью RND. Министр отметил, что в случае, если вражеский самолет зайдет в воздушное пространство Швеции, то военные должны его отогнать или сбить.

Он отметил, что настала пора менять менталитет и быть готовыми к возможным вызовам как морально, так и в военном плане.

"Необходимо изменение менталитета: мы должны перейти в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и сохранять мир. РФ постоянно испытывает европейское единство и решимость. Поэтому мы должны противодействовать и наносить ответные удары: если вражеский военный корабль или боевой самолет войдет в наше воздушное пространство или наши воды, мы будем вынуждены отогнать его - и, если этого потребуют обстоятельства, сбить", - подчеркнул министр.

Йонсон добавил, что большинство граждан Швеции поддерживает помощь Украине и увеличение оборонного бюджета: "Около 90% населения хочет сохранить или расширить поддержку Украины, а большинство выступает за усиление обороноспособности. Мир - это не дар, его надо защищать каждый день".

Другие заявления Йонсона о безопасности в Европе

Ранее министр обороны Швеции назвал три цели, которые Россия преследует в Европе. Йонсон выразил убеждение, что РФ хочет напугать Европу, чтобы она перестала поддерживать Украину, но ей это не удастся.

Он также выразил уверенность, что российский диктатор Владимир Путин знает, что не будет успешным в войне против Украины.

