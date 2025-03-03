Британский премьер считает судьбу Украины жизненно важным вопросом для Соединенного Королевства.

Именно Россия является агрессором, поэтому мир должен поддерживать Украину, а не подхалимничать перед российским диктатором. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая перед парламентом. Его цитирует The Telegraph.

"Россия является агрессором. Зеленский является военным лидером, страна которого была атакована, и мы все должны поддерживать его, а не подхалимничать перед Путиным", - сказал он.

По словам Стармера, Великобритания будет играть "ведущую роль" в обеспечении мира в Украине "с солдатами на земле и самолетами в воздухе". Он подчеркнул, что Великобритания должна "возглавлять процесс", в котором Европа берет на себя ведущую роль в обеспечении мира на континенте. Однако для успеха этого плана "необходима мощная поддержка США".

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Стармер добавил, что не принимает такие решения "легкомысленно", но будущее Украины, по его мнению, является "жизненно важным" для национальной безопасности Соединенного Королевства.

"Россия является угрозой в наших водах и нашем небе. Британия будет руководить безопасностью нашего континента, нашей страны. Мы должны укрепить наши отношения с Америкой... Соединенные Штаты есть и всегда будут незаменимыми. И мы никогда не будем выбирать между двумя сторонами Атлантики", - сказал он.

Европа обещает поддерживать Украину

Как писал УНИАН, президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что его страна присоединилась к разработке мирного плана для Украины, инициированного Британией и Францией. По его словам, все участники лондонского саммита сошлись во мнении, что поддержка Украины должна продолжаться в военном, политическом и экономическом плане.

Также мы приводили заявление премьер-министра Италии Джорджии Мелони. По ее словам, страны Запада должны избегать раскола в вопросах поддержки Украины, чтобы добиться прочного мира. Она также похвалила президента Украины Владимира Зеленского за его рациональный анализ, несмотря на конфликт, который возник у него с президентом США Дональдом Трампом.

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