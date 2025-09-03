В Sky News объяснили, почему военный парад в Китае важен для Украины

Присутствие Путина в Пекине и поддержка со стороны союзников могут свидетельствовать об укреплении международных позиций России в войне против Украины.

В Пекине состоялся масштабный военный парад, который на первый взгляд может казаться далеким от событий на украинском фронте. Впрочем, для Киева это событие имеет весомое значение, пишет Sky News.

Среди почетных гостей мероприятия был российский диктатор Владимир Путин, который открыто демонстрировал единство с союзниками России. Это вызывает беспокойство, ведь именно поддержка со стороны Китая помогла Москве пережить экономическое давление санкций, накрывших страну после вторжения в Украину в 2022 году.

Несмотря на заявления Пекина о нейтралитете, Китай продолжает поддерживать торговлю с Россией, хотя в этом году ее объемы несколько сократились. Аналитики считают, что Кремль стремится восстановить динамику и укрепить сотрудничество.

Дополнительное беспокойство вызывает и то, что Северная Корея, по данным Киева и союзников, направила около 11 тысяч военнослужащих в Россию, преимущественно в Курскую область - именно там украинские силы прошлым летом совершили внезапный прорыв.

Украина внимательно следит за событиями в Пекине, ведь международная демонстрация поддержки может стать сигналом об усилении военно-политических союзов вокруг России.

Военный парад в Пекине - главные новости

Китай провел военный парад, который прокатился через церемониальное сердце Пекина - с истребителями, танками и последними образцами китайских военных технологий. Это самая масштабная демонстрация силы и дипломатического влияния за последние годы.

Президент США Дональд Трамп внимательно наблюдал за историческим военным парадом в Китае. Его реакция на событие была саркастической. Он обвинил Китай, Россию и КНДР в заговоре против США.

