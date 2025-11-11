Недавние переговоры между высокопоставленными должностными лицами Еврокомиссии и правительством Бельгии не увенчались успехом.

Европейские усилия задействовать замороженные российские активы для поддержки Украины застопорились из-за возражений Бельгии, однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил ЕС, что он тоже готов заблокировать этот план.

Требования Бельгии о финансовых гарантиях от столиц ЕС по этому кредиту стали центральной проблемой этой инициативы, пишет Politico. Два осведомленных об итогах переговоров источника сообщили изданию, что высокопоставленные представители Еврокомиссии не смогли убедить бельгийское руководство поддержать план.

Затем Фицо вмешался в ситуацию, что еще больше усложнило стремление блока пополнить украинский военный бюджет до того, как он опустеет весной, подчеркивают журналисты. "Словакия не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых схемах по изъятию замороженных активов, если эти средства будут потрачены на военные нужды Украины", — отметил Фицо словацкому общественному вещателю STVR.

Заявления Фицо указывают на юридический вызов, с которым сталкивается Еврокомиссия, пытаясь нивелировать угрозу вето со стороны дружественных Кремлю стран ЕС по вопросу российских санкций — это также ключевое требование Бельгии.

Российские замороженные активы могут "растаять"

ЕК работает над юридической лазейкой, чтобы удерживать российские активы в замороженном виде до тех пор, пока Москва не завершит войну и не выплатит Украине репарации. Без такой лазейки Словакия или Венгрия могут сорвать всю инициативу во время полу-годового продления санкций ЕС против России, что приведет к возвращению любых средств от санкций обратно в Москву, пишет СМИ.

Министры финансов ЕС вернутся к обсуждению этой темы на встрече Ecofin в Брюсселе в этом месяце, с надеждой, что Комиссия официально представит список альтернативных вариантов финансирования для Украины, если ЕС не сможет договориться об использовании замороженных российских средств.

Этот список вариантов призван сфокусировать внимание и напомнить столицам ЕС, что им придется доставать деньги из собственных бюджетов для поддержки Украины, если кредит под репарации не будет одобрен — перспектива малоприятная для стран, чьи экономики все еще оправляются после тяжелой пандемии. То же касается и Словакии, чей госдолг летом достиг 88,2% ВВП.

"Мелочь на сдачу"

Тем временем, как сообщается, Еврокомиссия ищет другие каналы для укрепления финансов Украины, чтобы она могла продолжать сопротивляться российским войскам.

Среди вариантов — Норвегия: ее министр финансов Йенс Столтенберг обсудит финансовые потребности Киева в Брюсселе. Экономисты и норвежские политики предложили, чтобы Норвегия, обладающая огромным суверенным фондом, предоставила гарантию по кредиту под репарации. Однако источник заявляет, что вероятность такого шага невелика.

Комиссия также призывает столицы ЕС использовать недавнюю инициативу на 150 миллиардов евро по закупке оборонных контрактов под названием SAFE, чтобы увеличить поставки оружия украинским войскам.

Во всех остальных случаях вмешиваться придется самому ЕС — если только Бельгия, Венгрия и Словакия не отступят. Следующая встреча лидеров ЕС запланирована на середину декабря, однако соглашение о кредите под репарации к этому времени будет слишком поздним, поскольку потребуются месяцы, чтобы провести отдельные элементы сделки через национальные парламенты, включая Францию и Германию.

Задержки на уровне ЕС также имеют цепной эффект на международное финансирование Украины мировыми кредиторами последней инстанции. Международный валютный фонд сможет выделить Украине дополнительные деньги только тогда, когда будет уверен в устойчивости ее финансов, а кредит под репарации является ключом к этому положительному решению.

Ранее УНИАН сообщал, что отказ от "репарационного кредита" для Украины будет стоить ЕС очень дорого. Документ, распространенный между правительствами стран-членов ЕС, подчеркнул финансовые последствия отказа от использования российских активов для дальнейшего финансирования потребностей Украины.

Кроме того, мы также писали про то, что США поддерживают ЕС в использовании замороженных российских активов для Украины. Вашингтон продолжает демонстрировать намерение сжать финансовые возможности России и вынудить Кремль пойти на мирное соглашение.

