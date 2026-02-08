США давят на Украину из-за мирного соглашения: в ISW оценили шансы на быстрое завершение войны

В то время как США хотят быстрого завершения войны, Кремль не демонстрирует никакой готовности идти на компромиссы, отметили аналитики.

Давление США на Украину с целью, чтобы она как можно быстрее согласилась на мирное соглашение, "было бы странным" учитывая, что Кремль отказывается от компромиссов, предложенных как Соединенными Штатами, так и Украиной.

Об этом пишут в своем отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW), комментируя информацию СМИ о том, что США стремятся, чтобы Украина и Россия договорились о мирном соглашении уже до марта 2026 года.

Они напомнили, что согласно публикации Reuters от 6 февраля, США давят на Украину, чтобы она ускорила процесс переговоров и согласилась на мирное соглашение до марта 2026 года. Источники агентства рассказали, что официальные лица Соединенных Штатов призвали Украину провести национальный референдум по мирному соглашению уже в мае 2026 года, мол, украинские избиратели проголосуют за любое предложенное соглашение. Еще один источник отметил, что США "спешат" организовать одновременно и выборы.

Видео дня

Впрочем, указывают аналитики, Кремль неоднократно отказывался соглашаться на прекращение огня, чтобы разрешить голосование на выборах. Кроме того, он отказывается от компромиссов по мирному соглашению, предложенным как Соединенными Штатами, так и Украиной.

Учитывая это, считают в ISW, давление США на Украину по планированию голосования по мирному соглашению в ближайшее время "было бы странным".

Они напомнили, что 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на предложенную США встречу в Майами 12 февраля, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что "не было никаких разговоров" о встрече в Соединенных Штатах, и ответил "нет" на вопрос о том, возможно ли участие в еще одном раунде мирных переговоров.

"Кремль не проявляет никакой готовности к компромиссам в отношении добросовестных мирных переговоров или каких-либо признаков того, что он согласится на что-то меньшее, чем полная победа России в Украине", – подытожили аналитики.

США и Украина обсудили возможность завершения войны в марте

Ранее УНИАН писал, что, по сообщениям источников Reuters, США и Украина обсудили возможность завершения войны уже в марте. По данным издания, любое соглашение будет вынесено на референдум украинских избирателей, которые одновременно примут участие в национальных выборах.

Американская переговорная группа во главе со специальным посланником Стивом Виткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером на недавних встречах в Абу-Даби и Майами высказала украинским коллегам мнение, что было бы лучше, если бы это голосование состоялось в ближайшее время.

"Американцы спешат", - сказал агентству источник, знакомый с ситуацией, добавив, что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: