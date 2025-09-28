Песков считает, что президент США Дональд Трамп сохраняет желание поспособствовать урегулированию российско-украинской войны.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы хочет продемонстрировать европейским союзникам, что он "бравый вояка". Об этом он сказал в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Также Песков заверил, что у Украины дела на фронте якобы обстоят не лучшим образом. По его словам, переговорные позиции Киева ухудшаются с каждым днем, но украинское правительство якобы блефует.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина также заявил, что "киевский режим нужно вынудить встать на путь мира, а не войны". Он добавил, что лидерам европейских стран якобы стоит "отказаться от милитаристских позиций".

Кроме того, Песков считает, что президент США Дональд Трамп сохраняет желание поспособствовать урегулированию российско-украинской войны и имеет политическую волю для этого.

"Работать над реанимацией двусторонних отношений России и США нужно в качестве дополнительного трека", - подчеркнул он.

В Кремле разочарованы прогрессом в переговорах с США

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры о нормализации отношений между Россией и США продвигаются слишком медленно. По его словам, Москва считает, что работу по обсуждению "раздражителей, которые есть в отношениях с США" нужно ускорять.

Песков также сказал, что российский диктатор Владимир Путин якобы "открыт к процессу урегулирования". Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп якобы "не может этого не замечать".

