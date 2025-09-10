При этом все вопросы о самих дронах Кремль предложил задать Министерству обороны РФ.

В Кремле отказались комментировать залет российских беспилотников в воздушное пространство Польши, но заявили, что Варшава не запрашивала контакты с Москвой в связи с этим инцидентом.

"Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях. Чаще всего даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию", – заявил в комментарии российским СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом все вопросы касательно самих российских дронов, залетевших в Польшу, Песков предложил задать представителям Минобороны РФ. По его словам, комментарии об инциденте с дронами в Польше не входят в компетенцию Кремля.

Атака дронов на Польшу: последние новости

Как писал УНИАН, на текущий момент реакция НАТО на инцидент с атакой российских дронов на Польшу ограничилась словесными призывами больше не нападать на страны блока и вообще прекратить войну в Украине. С таким призывом выступил в частности генсек НАТО Марк Рютте.

Украинский военный специалист в сфере систем связи, РЭБ и дронов Сергей Бескрестнов отметил, что данный инцидент вряд ли выйдет за рамки очередного словесного скандала. Но в худшем случае российская провокация может сыграть даже во вред Украине.

