По его словам, это придется сделать, если в рамках нынешних переговоров не будет достигнут длительный мир.

Европа должна возобновить прямые переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным, если усилия США по достижению мирного соглашения для Украины потерпят неудачу. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон, которого цитирует немецкий вещатель N-TV.

В частности, Макрон пожаловался, что сейчас главы европейских государств и правительств исключены из мирных переговоров с Россией, которые возглавляет администрация США.

"Или будет достигнут прочный и длительный мир с необходимыми гарантиями безопасности, или нам придется найти способ в ближайшие недели, чтобы европейцы могли снова начать всесторонний диалог с Россией в условиях полной прозрачности", - сказал президент Франции.

Переговоры о мире: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 декабря, Путин заявил, что Россия хочет завершить войну в Украине "мирными средствами" на основе тех принципов, которые он изложил в июне прошлого года. По его словам, он знает о сигналах со стороны Киева "о том, что они готовы вести какой-то диалог".

Также Путин заявил, что во время встречи на Аляске президент США Дональд Трамп "практически согласился" с российскими предложениями. Хозяин Кремля добавил, что РФ согласна на переговоры и завершение войны в Украине. По его словам, "мяч полностью на стороне Киева и его европейских спонсоров".

