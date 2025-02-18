Вашингтон настаивал, что эта встреча не является началом мирных переговоров.

Делегации США и России начали переговоры в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стороны планируют обсудить перспективы завершения войны в Украине.

О старте переговоров между российскими и американскими дипломатами сообщил ряд росСМИ. Кроме того, появляются первые заявления делегатов.

Вашингтон настаивал, что эта встреча не является началом мирных переговоров, но команда Белого дома отмечала, что переговоры были организованы, чтобы проверить, "серьезно" ли Россия настроена на прекращение войны.

В переговорах принимают участие госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел России Сергей Лавров. Ни украинского, ни европейского присутствия не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не признает никаких договоренностей, достигнутых без участия Киева. Это произошло после того, как европейские лидеры встретились в Париже в понедельник для экстренной встречи по возможным мирным переговорам.

Член российской делегации Кирилл Дмитриев уже провел встречу с членами американской делегации. Как пишут российские СМИ, он заявил, что прогресс в переговорах России и США "возможен в ближайшие 2-3 месяца".

Также росСМИ пишут, что члены российской делегации во время встречи сделали ряд других заявлений, в том числе и об Украине. В частности, россияне настаивают, что США потеряли из-за санкций "больше, чем Россия", а политика Джо Байдена "подорвала доверие к доллару".

Кроме того, кремлевские дипломаты уверяют, что политика по сдерживанию РФ "провалилась".

Переговоры в Саудовской Аравии

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что делегации США и России встретятся во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде для переговоров по войне в Украине. Это событие вызвало беспокойство в Киеве и среди его европейских союзников, которые опасаются, что Дональд Трамп может согласиться на урегулирование конфликта на условиях Владимира Путина.

Financial Times пишет, что США, похоже, пошли на существенные уступки еще до начала диалога - в частности, отказались от поддержки вступления Украины в НАТО и ее стремления восстановить контроль над оккупированными территориями.

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