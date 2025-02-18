Зато правитель РФ не демонстрировал никакой готовности к компромиссу в своих геополитических амбициях.

Делегации США и России встретятся во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде для переговоров по войне в Украине. Это событие вызвало беспокойство в Киеве и среди его европейских союзников, которые опасаются, что Дональд Трамп может согласиться на урегулирование конфликта на условиях Владимира Путина, пишет Financial Times.

Уступки еще до переговоров

Переговоры в столице Саудовской Аравии станут первой попыткой на высоком уровне положить конец полномасштабному вторжению России с момента его начала почти три года назад. Предыдущие переговоры потерпели крах из-за жестких требований Кремля.

Однако на этот раз США, похоже, пошли на существенные уступки еще до начала диалога - в частности, отказались от поддержки вступления Украины в НАТО и ее стремления восстановить контроль над оккупированными территориями.

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Такие условия могут лишь усилить уверенность Путина в собственных позициях. По словам Андрея Козырева, бывшего министра иностранных дел России, правитель РФ не демонстрировал никакой готовности к компромиссу в своих геополитических амбициях.

"Для Путина холодная война и ее цели никогда не заканчивались: подорвать НАТО, расколоть США и Европу и подчинить Восточную Европу", - отметил Козырев. "Поскольку ему дают территориальные и стратегические вознаграждения еще до переговоров, его поощряют завоевывать больше и обсуждать более унизительные уступки, которые он мог бы получить, усиливая старую кремлевскую мантру о слабом демократическом Западе".

Сочетание активизации России на фронте и стремление Трампа как можно быстрее завершить войну вызывает сомнения среди западных дипломатов относительно реальной заинтересованности Кремля в урегулировании конфликта.

"Если соглашение предусматривает предоставление Украине неограниченной гибкости для вооружения и продолжение тесного сотрудничества с Западом, Путин неохотно согласится на что-то подобное", - сказал бывший высокопоставленный чиновник США.

Он также отметил:

"Он боится, что Украина просто станет сильнее и приблизится к Западу, что лишит Москву возможности начать новое вторжение. Если Путин почувствует уверенность, что он может доминировать над Украиной или что Украина не сможет получить поддержку от Запада, тогда он может вернуться за большим".

С российской стороны на переговоры прибыли внешнеполитический советник Путина Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Также в Эр-Рияд прибудет Кирилл Дмитриев, глава российского государственного инвестиционного фонда.

"Подход соглашения, а не миротворцев"

Московский политолог Андрей Колесников отметил: "Подход России - это подход соглашений, а не миротворцев. Путин будет очень рад разделить мир и сферы влияния с Трампом. Новый железный занавес и холодная война помогут ему держать российское население на коротком поводке без горячей войны".

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что не примет никаких решений, принятых без участия Киева: "Мы не можем признать любые договоренности о нас без нас".

Екатерина Шульман, научный сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia в Берлине, считает, что Путин может отказаться от части своих требований, если удастся достичь пересмотра международного порядка безопасности.

Ранее Россия уже отказывалась от своего требования о "денацификации" Украины во время переговоров в начале войны, хотя Путин снова выдвинул его в своих условиях прекращения огня в июне прошлого года.

"Он много раз говорил, что война идет не за Украину, а за экзистенциальный суверенитет в глазах Запада", - отметила Шульман.

Она добавила: "Если он сможет достаточно убедительно доказать, что Россия заставила Запад наконец осознать величие России, принять ее обратно в число великих держав и отменить санкции, то второстепенные территориальные и практические военные вопросы отходят на второй план".

На Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся в минувшие выходные, европейские дипломаты выразили обеспокоенность из-за скорости, с которой администрация Трампа движется к переговорам с Путиным, и из-за того, что Кремль будет иметь большинство рычагов влияния.

Один из европейских дипломатов отметил, что главная проблема заключается в том, что "План А Путина - это продолжение борьбы, а не мирные переговоры".

Он добавил:

"Мы знаем, что Трамп хочет остановить убийства, он постоянно это говорит. Но Путин рад вернуться к войне, если он не получит то, чего хочет, и может продолжать это затягивать".

Хотя Путин публично не комментировал предстоящие переговоры, на прошлой неделе он заявил Трампу, что Россия хочет "урегулировать причины конфликта".

Как пояснил другой дипломат ЕС: "Это означает, что он думает обо всем восточноевропейском театре, американских базах, американских войсках. Даже турки обеспокоены тем, что американцы могут договориться о будущем НАТО".

Старт мирных переговоров - что сообщалось

Как сообщал ранее УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицает возможное участие европейских представителей в переговорах по войне в Украине, а также категорически отверг возможность возвращения Украине оккупированных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Украины не будут участвовать во встрече делегаций США и Российской Федерации, мол, "Украина об этом ничего не знала". Он также заявил, что "Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата".

Также СМИ сообщали, что целью переговоров будет именно организация встречи между тремя президентами - Украины, США и РФ.

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