Песков в очередной раз сказал, что РФ должна достичь тех целей, которые ставила в начале вторжения в Украину.

Российский диктатор Владимир Путин поддерживает установление перемирия, но сначала "нужно решить целый ряд нюансов". Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

По его словам, "украинский кризис слишком сложный, чтобы быть урегулированным мгновенно". Песков отметил, что "РФ должна достичь тех целей, которые ставились в начале спецоперации", причем, говорит, Россия предпочитает "мирное достижение" этих целей, и "Путин остается открытым для мирного урегулирования".

Также он подчеркнул, что договоренность об окончании войны должна быть достигнута не с США, а с Украиной.

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При этом не исключил возможности "прямого контакта" между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, мол, при необходимости он будет установлен, ведь "прямые контакты диалога РФ - США восстановлены". Пресс-секретарь российского правителя сказал, что "РФ благодарна США за усилия по мирному урегулированию в Украине" и что Россия рассчитывает на то, что они "дадут результаты".

Также Песков оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о параде в Москве на 9 мая, назвав его "неудачным". Он вновь подтвердил якобы "готовность РФ к прямым переговорам с Украиной", однако, добавил, "ответа от Киева пока нет".

"Перемирие" Путина: главные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Путин объявил перемирие по случаю 80-летия победы в советско-германской войне. По данным Кремля, он дал приказ приостановить боевые действия с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. В Кремле считают, что украинская сторона должна присоединиться к этому перемирию.

Зеленский ответил на путинское перемирие, назвав его очередной попыткой манипуляций. По его словам, это перемирие России нужно, "чтобы обеспечить Путину тишину на время парада". Также он призвал Российскую Федерацию пойти на полное и безусловное прекращение огня.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предложение Путина по поводу "перемирия" является началом прямых переговоров без предварительных условий. "Перемирие в этой ситуации рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима, укрепления его военных способностей", - сказал он.

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