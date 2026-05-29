В ЕС объяснили, почему не готовы к роли нейтрального посредника в переговорах с РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский Союз не может выступать нейтральным посредником в переговорах между Украиной и Россией, поскольку открыто поддерживает Киев и защищает собственные интересы в сфере безопасности, пишет Euronews.

Каллас отвергла идею назначения специального представителя ЕС для переговоров с Москвой. По ее словам, Евросоюз не способен одинаково относиться к обеим сторонам войны.

"Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины", – подчеркнула она.

Каллас также отметила, что участие ЕС необходимо для того, чтобы сбалансировать переговорный процесс и усилить давление на Россию. В то же время она подчеркнула, что роль Евросоюза должна дополнять усилия США, а не заменять их.

Во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС на Кипре обсуждали возможность назначения спецпосланника для переговоров с РФ. Среди потенциальных кандидатов ранее называли президента Финляндии Александра Стубба, председателя Евросовета Антониу Кошту, экс-премьера Италии Марио Драги и бывшую канцлера Германии Ангелу Меркель.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который также прибыл на встречу, заявил, что ЕС должен сосредоточиться на конкретных шагах, в частности на демилитаризации Запорожской АЭС и создании гуманитарных коридоров.

Кроме того, Каллас сообщила, что страны ЕС обсуждают перечень возможных "красных линий" в переговорах с Россией. Среди них – непризнание оккупированных территорий, прекращение кибератак и диверсий, возвращение похищенных украинских детей и выплата репараций Украине.

Другие заявления главы европейской дипломатии

Ранее верховный представитель Европейского Союза Кая Каллас заявила, что дипломаты посольства США покинули Украину на фоне угроз России нанести новые ракетные удары по Киеву. В то же время дипломаты посольств европейских стран остаются в столице Украины. Однако в Министерстве иностранных дел Украины опровергли эту информацию и сообщили, что американские представители остаются в Киеве.

Также 18 мая в Брюсселе Каллас заявила, что в переговорном процессе по завершению войны в Украине нет продвижения. Она подчеркнула, что "нужно усиливать давление", чтобы усадить Россию за стол переговоров из-за слабой позиции оккупантов на фронте.

