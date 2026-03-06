Премьер Испании против операции в Иране: не хочет повторения Ирака и ослабления Украины

Глава парламента Педро Санчес опасается затяжной войны, а также настаивает, что операция против Ирана не ослабит Путина.

Премьер-министр Испании Педро Санчес официально подтвердил антивоенную позицию своей страны на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. Он призвал мировых лидеров остановить эскалацию и не допустить очередной гуманитарной катастрофы, о чем написал в статье для журнала The Economist.

Санчес проводит прямые параллели с событиями 2003 года. Тогдашний глава правительства Хосе Мария Аснар втянул испанцев в крайне непопулярное вторжение в Ирак, и последствия того решения премьер называет трагическими.

"Война в Ираке длилась восемь лет. Она унесла жизни 300 000 человек, большинство из которых были мирными жителями, и погрузила весь Ближний Восток в состояние усиления нестабильности. Она также спровоцировала худшую волну опасности, с которой столкнулась Европа со времен падения Берлинской стены... Война, представленная как миссия распространения демократии и мира, дала прямо противоположный результат", - пишет премьер.

Чиновник подчеркнул, что его оппозиция к новой войне Трампа не вытекает из "каких-то антипатий к американской администрации, и тем более из симпатий к жестокому режиму Ирана". Он считает, что силовой сценарий - это иллюзия, ведь ракетные удары никогда не приносили стабильности.

Намекнул испанский премьер и на то, что распыление сил на иранскую операцию только сыграет на руку диктатору РФ Владимиру Путину и не решит глобальных проблем мирового общества: удары по Ирану только обогатят военную промышленность, но не людей.

"Это не поможет искоренить бедность на Глобальном Юге или преодолеть климатические изменения. И это точно не принесет более высоких зарплат, более сильных государственных услуг и лучшей жизни нашим гражданам дома. Война против Ирана... не ослабит Владимира Путина и не облегчит достижение мира в Украине", - акцентирует Санчес.

Почему Педро Санчес поссорился с Дональдом Трампом

Главным разногласием между двумя лидерами стало нежелание Испании предоставить свои базы для истребителей США. Из-за этого военным самолетам Штатов пришлось возвращаться на базу в немецком Рамштайне.

Трампа это ужасно разозлило и он заявил, что уже дал министру финансов поручение прекратить все соглашения с Испанией. Также лидер США сказал, что "если Штаты захотят, то будут использовать эти базы", но им это не нужно.

