Ангела Меркель отстаивала логику, что отношения Германии и России должны сохраняться в формате взаимозависимости.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель еще будет делать много заявлений о прошлом, потому что на нее давят ее действия, в том числе продвижение построения газопровода по транзиту российского газа "Северный поток-2". Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в эфире на Радио NV.

Дипломат отметил, что вообще не понимает утверждение Меркель о том, что Польша и страны Балтии якобы виноваты в полномасштабном вторжении российского диктатора Владимира Путина в Украину в 2022 году.

"Во-первых, будем откровенны, ни у Балтийских стран, ни у поляков нет критического влияния, чтобы заблокировать какие-то решения внутри Евросоюза", - сказал Климкин, но добавил, что в ЕС решения принимаются на основе разумного консенсуса.

Вместе с тем, во-вторых, до полномасштабного вторжения происходило очень много различных контактов и разговоров.

"И Макрон пытался очень активно это продвигать. И некоторые европейские лидеры пытались сидеть с Путиным за столом тем длинным столом... Поэтому, сказать, что контактов не хватало, и вообще, возможностей для разговора также не хватало, а главное, что это мешало Германии или кому-то другому в Евросоюзе продвигать эти контакты - это выглядит как-то совсем совсем плохо", - считает Климкин.

При этом, он напомнил, что Меркель была инициатором "нормандского формата" [переговоры в формате Украина, Франция, Германия и Россия], поскольку именно она не хотела привлекать к этому формату США. Климкин убежден:

"И мы фактически определенное время существовали в реальности, когда "нормандский формат" и американские переговоры с Кремлем существовали параллельно. В этом нет ничего хорошего или плохого. Это просто факт. Но этот факт говорит о том, что сама логика, как это воспринимает Меркель, как по мне, по меньшей мере странная. И эта логика в значительной степени вызвана ее личным желанием как-то сделать более симпатичным свое политическое наследие, так сказать его причесать".

Он напомнил, что именно Меркель в 2015 году начала работать над продвижением проекта газопровода "Северный поток-2" и представляла этот проект как "экономическую историю".

"И то, что она очень аллергически реагировала на многих, в частности, в том числе и на меня, кто выступал и политически, и в СМИ очень активно критикуя, причем критикуя аргументированно эту реальность - теперь это на нее давит", - добавил Климкин.

По его убеждению, теперь Меркель "будет долго смотреть назад и говорить - что работает, а что не работает".

Он считает, что Меркель была последним значительным в Европе политиком, которая пыталась сохранить логику немецко-российских, а до того логику немецко-советских отношений взаимозависимости.

"Она верила в эту логику. Даже Путин, который откровенно врал о "зеленых человечках" или о других вещах, на самом деле не заставил ее от этой логики отойти", - считает Климкин.

Заявления Меркель о причинах войны в Украине

Как сообщал УНИАН, недавно Меркель во время пребывания в Венгрии утверждала, что на полномасштабное вторжение России в Украину повлияла пандемия коронавируса, потому что больше не было возможности физически встречаться с Путиным. Также она обвинила Польшу и Страны Балтии, что те выступили против ее попыток начать новый формат переговоров с Россией из-за того, что будет потерян единый европейский подход к отношениям с РФ.

