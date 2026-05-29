'Варварская эскалация': США жестко предостерегли Россию после удара 'Орешником'

В США предостерегли Россию от систематических ударов по Киеву.

Соединенные Штаты Америки жестко осудили недавние удары России по Киеву, и в частности, применение ракеты "Орешник", назвав это "опасной и варварской эскалацией". Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила заместитель постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс.

"Последние массированные удары России по Киеву в минувшие выходные, включая развертывание гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник", являются необъяснимой, опасной и варварской эскалацией", – заявила Брюс.

Она подчеркнула, что в результате атаки погибли и получили ранения мирные жители, были разрушены культурные и жилые здания.

Видео дня

Представитель США также предостерегла Россию от систематических ударов по Киеву и призвала к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня как шагу к прочному миру, и предупредила, что альтернативой является "эскалация насилия, которая выйдет из-под контроля".

Удар "Орешником" по Киевской области

В ночь на 24 мая во время очередной массированной атаки на Украину армия РФ выпустила по городу Белая Церковь в Киевской области ракету "Орешник".

При этом аналитики отмечают, что сейчас у России осталось всего около 3-4 ракет "Орешник". А британский полковник Хэмиш де Бретон-Гордон назвал последнее использование Россией своей ракеты "Орешник" "очередным унижением Путина". Он отметил, что это может быть связано с тем, что в Киеве расположены системы ПВО "Пэтриот", которые ранее уже сбивали другие широко разрекламированные российские виды оружия.

Украинские следователи проанализировали обломки российского "Орешника", которым РФ атаковала Белую Церковь. Отмечается, что эта ракета несла боеголовки, которые были инертными имитаторами, металлическими и бетонными блоками без взрывчатого вещества. Эти же элементы были найдены и во время предыдущих атак РФ этим видом вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: