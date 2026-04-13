Выборы в Венгрии: Дикий рассказал, как это повлияет на отношения между Киевом и Будапештом

Новое правительство Венгрии в первое время может предпринять негативные шаги в отношении Украины, считает эксперт.

Россия привлекла своих политтехнологов и ГРУ для поддержки Виктора Орбана на выборах в Венгрии, однако им это не помогло. Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV.

"Оказалось, что венгерский народ они понимают не лучше украинского. Российские технологи в очередной раз показали, что там, где нужно играть по действительно демократическим правилам, все их технологии ничего не стоят. Потому что психологию любого, кроме россиян, они не понимают", – сказал Дикий.

Он отметил, что построить избирательную кампанию Орбана вокруг антиукраинских лозунгов было именно российской идеей. И это свидетельствует о том, что правящей партии страны нечего реально предложить своему народу, кроме противостояния с Киевом. И поэтому Орбан получил соответствующий результат на выборах. Комментируя, как это повлияет на отношения между Киевом и Будапештом, Дикий отметил, что они вряд ли будут "эйфоричными".

"Я не думаю, что новый премьер Петер Мадьяр бросится к нам в объятия. Я полагаю, что он будет достаточно осторожен в отношениях с нами. Более того, ему придется какое-то время демонстрировать электорату, что на выборах победил именно он, а не Зеленский. И поэтому, возможно, даже будут какие-то жесты, которые нас удивят, покажутся неприятными", – пояснил Дикий.

В то же время, по словам эксперта, общие отношения между Украиной и Венгрией будут принципиально другими. В частности, из-за того, что Петер Мадьяр не является российским агентом и он "начнет проводить венгерскую политику, а не российскую политику от имени Венгрии".

"Петер Мадьяр уже четко заявил, что его ключевая внешнеполитическая задача – это вернуть Венгрию к статусу нормального члена ЕС и НАТО. Я не думаю, что у нас всегда все будет идеально с новой властью в Будапеште. Но, во-первых, там теперь точно не будет права голоса у Москвы. И первое, что мы действительно почувствуем, – Петер Мадьяр гарантированно не будет блокировать кредит на 90 млрд евро, который из-за Орбана никак не могла предоставить нам Еврокомиссия", – пояснил Дикий.

Выборы в Венгрии: что известно

Ранее о том, что поражение Орбана на выборах не означает, что для Украины все будет позитивно, писало издание Politico. Оно отмечало, что Мадьяр ранее уже заявлял, что выступает против передачи венгерского оружия Украине, а также ускоренного вступления Киева в ЕС.

Сам Мадьяр на фоне победы на выборах заявил, что ранее никто в истории демократической Венгрии "не одерживал такой огромной победы". Он уже заявил, что планирует возобновить сотрудничество в рамках "Вышеградской четверки" и отметил, что его первой поездкой станет визит в Польшу.

