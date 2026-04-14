Поражение Орбана стало шоком для Кремля и победой Украины, – Atlantic Council

Смена власти в Будапеште ослабляет позиции Кремля в ЕС и открывает для Киева новое окно возможностей в отношениях с Венгрией.

Шестнадцатилетнее правление премьер-министра Виктора Орбана завершилось после поражения его партии "Фидес" на парламентских выборах. Победу одержала оппозиционная партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, формирующий новое правительство в Будапеште.

Как пишет Atlantic Council, результат выборов может существенно изменить баланс сил в Европе, поскольку Венгрия при Орбане часто блокировала решения ЕС о поддержке Украины и занимала скептическую позицию в отношении санкций против России.

Осторожный оптимизм в Киеве

В Киеве положительно восприняли смену власти в Будапеште. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова к "новой главе в отношениях" и развитию взаимовыгодного сотрудничества.

В то же время новый премьер Мадьяр уже дал сигнал об изменении курса: он заявил, что не будет блокировать предоставление Украине кредита ЕС на 105 млрд долларов, который ранее останавливал Орбан.

Меньше блокад, но не полная поддержка

Несмотря на позитивные сигналы, эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма. Мадяр ранее высказывался против поставок оружия Украине и не поддерживает ускоренное вступление в ЕС.

Украинские аналитики признают, что Орбан часто был "удобным козлом отпущения" для более широких европейских разногласий, однако его уход все равно снижает уровень автоматического сопротивления Киеву в Евросоюзе.

Потеря для Кремля

Поражение Орбана стало серьезным ударом для Москвы. На протяжении многих лет он блокировал инициативы по ужесточению санкций и выступал против военной поддержки Украины, фактически помогая Владимиру Путину в продвижении своих интересов в ЕС.

По данным утечек, венгерские чиновники даже обсуждали с российской стороной конфиденциальные документы ЕС, что подчеркивает глубину контактов между Будапештом и Москвой.

Аналитики считают, что уход Орбана снижает способность России влиять на решения ЕС изнутри. Европа может стать более консолидированной в поддержке Украины, хотя Венгрия вряд ли станет ее активным сторонником.

Выборы в Венгрии – что известно

Как сообщал УНИАН, в России пытаются публично приуменьшить значение поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, однако для Кремля это серьезный геополитический удар.

По оценкам аналитиков, диктатор Владимир Путин лично поддерживал Орбана, а его поражение означает потерю одного из ключевых партнеров Москвы в Европейском Союзе.

