Примирения не будет столетиями: Мельник ответил Небензе на приглашение в Москву

На заседании Совбеза ООН постоянный представитель Украины Андрей Мельник резко ответил на приглашение российского коллеги Василия Небензи посетить Москву

Мельник отметил, что у него не возникнет желания посетить российскую столицу, передают Новости.Live. Также он исключил какое-либо примирение между двумя странами в ближайшие десятилетия.

"Не у, уверен, что у меня будет какое-то желание посетить Москву, даже когда Россия будет побеждена, даже после падения режима Путина и выплаты репараций", – сказал Мельник.

Он добавил, что даже после того, как новая власть в России будет просить прощения, а все российские военные преступники будут осуждены, примирения между Украиной и Россией не будет в течение десятилетий, а возможно и столетий.

Дипломат также обвинил Москву в попытках представить себя "жертвой" на заседаниях Совбеза ООН.

Стоит заметить, что когда Мельник произносил свой ответ, Небензя делал вид, что не слушает его, и заглядывал в свой телефон.

Заявления Небензя в ООН

В конце февраля на заседании ООН Небензя заявил, что является украинцем по происхождению и что украинцы и россияне – "одна нация". "Я украинец и у меня такая странная фамилия... Она происходит от запорожских казаков. Мой отец – истинный украинец, и мать тоже. Более истинные, чем вы... Для нас нет разницы, мы все – одна нация", – заявил тогда Небензя.

13 января на заседании Совбеза ООН по Украине Небензя заявлял, что война против Украины будет продолжаться, пока президент Украины Владимир Зеленский "не опомнится и не согласится на реалистичные условия переговоров".

