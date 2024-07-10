Небензя упомянул Садового на чрезвычайном заседании ООН по поводу попадания российской ракеты в "Охматдет".

Выступление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи на чрезвычайном заседании Совбеза сопровождал собачий лай, в то время как сам постпред пытался оправдаться по поводу удара россиян по больнице "Охматдет".

Так мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал в соцсетях выступление Небензи. Львовский мэр сделал это на фоне того, что сам Небензя вспомнил о Львове и его мэре в контексте того, что якобы Украина все время попадает сама по своим больницам и социальным учреждениям. Он сказал, что якобы мэр Львова Садовый признал, что в конце июня 2023 года во Львове были разрушения домов именно по украинской вине.

"Пишут знакомые, что Небензя на Совбезе ООН упомянул мою фамилию и Львов в своем никому ненужном выступлении. Думаю, послушаю. Включаю трансляцию... Ничего не понимаю, что он говорит. Какой это язык?", - написал Садовый под видео, где говорит Небензя, а выступал он на заседании Совбеза ООН на русском языке, на фоне постоянного лая собаки. Видео длится 29 секунд.

Удар по больнице Охматдет

По требованию Украины 9 июля в Совбезе ООН было созвано чрезвычайное заседание, в связи с тем, что Россия 8 июля попала по детской больнице "Охматдет" и еще одному медучреждению в Киеве, а также по жилому дому. От этой атаки в Киеве погибли 33 человека, из них 5 детей. Также 121 человек пострадал, из них 10 детей.

Небензя на заседании Совбеза ООН обвинял Украину в этом ударе. Он заявлял, что якобы по больнице ударила ракета украинской ПВО.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета безопасности, комментируя российский удар по детской больнице "Охматдет" отметил, что для России уже стало традицией сопровождать свое председательство в Совете безопасности ООН ужасными военными преступлениями.

Кислица отметил, что Россия намеренно ударила по наиболее уязвимой и беззащитной категории населения - больным детям.

Кислица сказал, что Россия осуществила удар по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101"

Вас также могут заинтересовать новости: