Синоптик предупредил о непогоде в Украине: какие области в опасности

23 и 24 мая в Украине ожидается нестабильная погода. Тепло распределится по стране неравномерно, а также местами пройдут грозовые ливни. Об этом на Метеопроге рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, погода в течение выходных будет контрастной. На западе благодаря антициклону будет преобладать сухая погода с комфортной температурой. В то же время на другие регионы будет влиять область пониженного атмосферного давления, поэтому во многих населенных пунктах пройдут грозовые ливни, а температура воздуха окажется существенно выше многолетней климатической нормы.

Погода 23 мая

На западе страны в течение суток ожидается устойчивая погода без осадков. Ветер 5–10 м/с. Температура воздуха днем +21…+26 °С, в Карпатах +15…+20 °С.

На севере днем без существенных осадков. Ветер также 5–10 м/с. Температура в дневные часы +22…+27 °С.

В центральной части Украины без существенных осадков, только в Днепропетровской области ожидаются грозовые ливни, возможен град и шквалы 17 – 22 м/с. Температура днем +24...+29 °С, в Днепропетровской области нагреется до +32 °С.

На юге ветер будет со скоростью 7 – 12 м/с, а столбики термометров покажут +27...+32 °С.

В восточных регионах ожидаются умеренные дожди с грозами, местами град и шквалы 17–22 м/с. Температура +26…+32 °С.

Погода 24 мая

На западе сухо, только днем атмосферный фронт вызовет грозовые дожди в Волынской области и на Полесье. Ветер 5 – 10 м/с. Температура ночью +7…+12 °С, днем +23…+28 °С.

На севере также будет сухо. Температура воздуха ночью составит +8…+13 °С, днем +22…+27 °С.

В центральных регионах Украины преобладает погода без осадков. Только в Днепропетровской области пройдут грозовые дожди, днем возможен град и шквалы, 15–20 м/с. Ночью будет +11…+18 °С, днем +22…+27 °С.

На юге ночью местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Днем дожди с грозами охватят Крымский полуостров и Приазовье. На остальной территории региона будет сухо. Ветер 7–12 м/с. Температура ночью +13…+19 °С, днем +23…+28 °С.

На востоке погода будет нестабильной. "Пройдут грозовые дожди, днем местами возможны сильные ливни, град и шквалы, 17–22 м/с", – прогнозирует синоптик. Температура ночью +12...+17 °С, а днем +22...+27 °С.

Непогода в Украине 23 мая

На сегодня, 23 мая, в ряде областей Украины объявили I уровень опасности. Синоптики прогнозируют грозы, а также град и шквалы на юге, востоке, в большинстве центральных и Сумской областях.

