Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) собирается вернуть изучение русского языка в школах на территориях, ранее входивших в состав просоветской Восточной Германии. Об этом сообщает DW со ссылкой на представителей партии.

Издание отмечает, что партия АдГ имеет все шансы выиграть местные выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт в сентябре и сформировать там правительство. И по немецким законам, вопросами образования ведают как раз региональные власти, а не правительство в Берлине.

В прошлом Саксония-Анхальт входила в состав ГДР. Местный лидер "Альтернативы для Германии" Ульрих Зигмунд является сторонником отмены санкций против РФ и пообещал после победы на выборах среди прочего вернуть преподавание русского языка в школах. Также он хочет вернуть практику образовательных обменов школьниками между РФ и Саксонией-Анхальт и обещает исключить из школьной программы всю "идеологию".

"Это означает, что все идеологически привнесенное в нее в последние годы будет удалено", - заявил Зигмунд.

Как отмечает DW, среди прочего, АдГ выступает за исключение из системы образования программ по разнообразию, просвещению в сфере ЛГБТК+ и семинаров по борьбе с расизмом.

Интересно, что центральные власти Германии признали региональное отделение АдГ в Саксонии "подтвержденной правоэкстремистской организацией". Однако ни этот факт, ни многочисленные скандалы вокруг партии не мешают ей набирать популярность среди немцев.

