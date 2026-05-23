По словам астролога, ближайшее полнолуние может обострить внутренние конфликты и подтолкнуть к переосмыслению ценностей.

В конце мая состоится необычная цветочная полная луна, символизирующая весеннее обновление природы. Астрологи связывают этот период с кульминацией эмоций, переоценкой ценностей и стремлением к переменам.

Ранее мы писали, когда в мае будет новолуние, а астролог Ольга Ходарева рассказала в комментарии УНИАН, что можно делать в полнолуние, когда именно оно наступит, что оно символизирует и для каких знаков Зодиака этот период будет наиболее удачным.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда полнолуние в мае 2026 года – что оно символизирует

Как отметила астролог, полнолуние достигнет максимального освещения 31 мая в 11:45 по киевскому времени. Она пояснила, что майское полнолуние традиционно называют "цветочным", поскольку этот период ассоциируется с активным цветением природы. В то же время в профессиональной астрологии, как отметила эксперт, важнее то, когда будет полнолуние, то есть в каком знаке Зодиака будет находиться Луна:

Видео дня

"В этом году именно это полнолуние произойдет в знаке Стрельца, хотя в мае на этот раз у нас будет два полнолуния: 1 и 31 числа".

Луна в Стрельце, по ее словам, усиливает темы мировоззрения, морали, культуры и внутренних убеждений. По ее словам, в этот период люди могут переосмысливать собственные ценности, отношение к жизни и стремиться к более широкому видению будущего.

Также фокус внимания может быть направлен на темы веры и идеологии: полнолуние обычно воспринимается как момент пиковой энергии – своеобразной кульминации, которая может обострять внутренние конфликты или вызывать ощущение напряжения.

"Если же полнолуние происходит в Стрельце, оно часто усиливает стремление вырваться из рутины. В такие периоды появляется желание смотреть на мир шире, мыслить масштабно, переосмысливать собственную жизнь и стремиться к переменам", – отметила астролог.

Впрочем, по ее словам, такие стремления часто сталкиваются с реальностью, в которой не всегда удается реализовать задуманное, ведь полнолуние в Стрельце – это о большом размахе желаний, когда хочется гораздо большего, чем удается получить на практике. В то же время многое зависит от готовности человека действовать: насколько он готов прилагать усилия, чтобы воплотить свои идеи.

Что можно и чего нельзя делать в полнолуние – общие советы

По словам астролога, из всего, что нужно делать в полнолуние, лучше сосредоточиться на анализе собственных целей и планировании будущего: "этот период благоприятен для того, чтобы анализировать и в целом понимать, на какой уровень жизни хочется переходить. Например, можно создавать карту желаний, прописывать свои видения будущего".

Еще это благоприятная полная луна для того, чтобы принимать важные решения относительно своего развития, связанного, например, с обучением, расширением своей деятельности или с планированием путешествий.

Что касается того, чего нельзя делать в полнолуние, эксперт посоветовала избегать конфликтов на почве морали или "правды", поскольку есть риск навязывания собственной позиции другим и обострения ситуации. Также в этот период важно не игнорировать мелочи и не принимать импульсивных решений, даже если возникает сильное желание кардинально изменить жизнь.

Что делать в полнолуние разным знакам Зодиака – астропрогноз

Наиболее положительно, по словам астролога, эта полная луна повлияет на Стрельцов, Львов, Овнов, Водолеев и Весов. Зато более напряженно этот период может пройти для Дев, Близнецов и Рыб. Далее эксперт предоставила подробный прогноз для каждого знака.

Для Овнов это время сконцентрироваться на целях и развитии – удачный момент, чтобы заявить о себе.

У Тельцов могут активизироваться вопросы финансов: долги, инвестиции или кредиты.

Для Близнецов ключевой станет тема отношений – станет понятнее, в каком направлении движутся отношения.

Ракам стоит обратить внимание на работу и здоровье, возможно, пересмотреть нагрузку и обязанности.

Для Львов это период творчества, самовыражения и, вероятно, новых романтических историй.

У Дев в центре внимания окажутся дом и семья.

Для Весов этот период будет динамичным: поездки, новости и много общения.

У Скорпионов полнолуние акцентирует финансовые вопросы – в центре внимания будут деньги и поиск или формирование источников дохода.

Для Стрельцов это один из ключевых моментов: они окажутся в центре событий и могут начать новый этап в жизни.

Козерогам этот период принесет больше внутренних процессов – возможно завершение старых сценариев и переосмысление.

У Водолеев активизируется социальная сфера: больше взаимодействия с людьми, онлайн-активность и новые возможности благодаря контактам.

Для Рыб это время кульминации в работе, карьере и вопросах статуса.

Зная, когда полнолуние в этом месяце будет максимально ярким, вы можете использовать его энергию для важных изменений и переосмысления своих целей.

Вас также могут заинтересовать новости: