23 мая часть Украины накроет ненастье (карта)

В ряде областей на сегодняшний день объявлен I уровень опасности.

В субботу, 23 мая, в Украине ожидаются грозы с градом и сильными порывами ветра. О непогоде предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня днем в восточных, южных, большинстве центральных и Сумской областях будут грозы.

Также в отдельных районах ожидается град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Видео дня

Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, а в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15-20 м/с. На остальной территории будет сухо.

Ветер сегодня будет со скоростью 5-10 м/с. Температура днем +21°...+26°, в юго-восточной части воздух прогреется до летних +25°...+30°.

В Киевской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер в столице будет северный, 5-10 м/с. Температура по области +21°...+26°, в столице термометры покажут +22°...+24°.

Вас также могут заинтересовать новости: