Известный американский рэпер ушел из жизни

Исполнителю хита "It Takes Two" было 59 лет.

Американский рэпер Роб Бейс, известный по хиту It Takes Two, ушел из жизни.

Печальную новость сообщили на его официальной странице в Instagram. Причиной смерти стал рак, с которым он боролся в течение длительного времени.

"Музыка, энергия и наследие Роба помогли сформировать целое поколение и подарили радость миллионам людей по всему миру. За пределами сцены он был любящим отцом, семьянином, другом и творческой силой, чье влияние никогда не будет забыто. Спасибо за музыку, воспоминания и моменты, которые стали саундтреком нашей жизни", – говорится в посте.

Что известно о Робе Бейсе

Роб Бейс наиболее известен как участник дуэта Rob Base & DJ E-Z Rock. Популярность ему принес хит "It Takes Two", который вышел в 1988 году. Именно эта композиция стала классикой хип-хопа и танцевальной музыки, а также получила платиновый статус Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки. А еще ее часто использовали в различных фильмах.

Напомним, ранее стало известно о смерти бывшего участника группы ТНМК Алексея "Лёпы" Саранчина. Мужчине было 54 года, причина смерти – инсульт.

