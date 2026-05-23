Конец эпохи стандартных ванн: дизайнеры интерьеров создали тренд круче любого спа

Традиционные утилитарные ванные комнаты стремительно уходят в прошлое.

Классическая ванна и стандартный душ все чаще уступают место решениям, вдохновленным ванными комнатами в дорогих отелях. Новый тренд делает ставку на релаксацию, умиротворение и атмосферу, напоминающую частное спа.

Все больше людей обустраивают пространство, которое должно помогать отдохнуть после интенсивного дня. И если еще несколько лет назад ванная комната была прежде всего практичной, то сегодня ее все чаще воспринимают как место отдыха и регенерации, пишет Kobieta.Gazeta.

Растет интерес к решениям, вдохновленным зонами велнеса. В центре внимания оказались натуральные материалы, приглушенный свет и закрытые пространства, дающие чувство приватности.

Все больше людей мечтает о домашнем спа

Все большую популярность приобретает так называемая "домашняя иммерсивная кабина", также называемая капсульной зоной купания. Это решение вдохновлено роскошными отелями и скандинавской философией Slow Life. Вместо классической кабины появляется полузакрытое пространство, которое должно отгораживать от шума и ежедневной спешки. Самым важным становится создание атмосферы релакса, а не быстрое принятие душа.

Традиционные ванные комнаты часто бывают холодными и малоуютными. Пластиковые элементы, видимые трубы и тесные кабины не ассоциируются с отдыхом.

Стоит знать, что популярность приобретают натуральные запахи, мягкое освещение, а также системы, распространяющие теплый туман, который немного напоминает атмосферу, царящую в хаммаме (турецкая баня).

Камень и бетон вытесняют глянцевую плитку

В современных ванных комнатах все реже используется мелкая плитка с видимыми швами. Вместо нее появляются сплошные поверхности, выполненные из камня, таделакта или декоративного бетона. Такие материалы способствуют тому, что интерьер выглядит более спокойно и роскошно.

Натуральная отделка должна давать ощущение гармонии и вневременности. Большую роль играет также цветовая гамма. Доминируют оттенки земли, бежевые, теплые серые цвета, а также цвета, вдохновленные природой. Благодаря этому ванная комната больше напоминает отельное спа, чем типичное утилитарное помещение.

Все чаще скрывают арматуру и инсталляции, благодаря чему интерьер выглядит более спокойно и элегантно.

Технология должна быть невидимой

Современные ванные комнаты все чаще используют решения, известные ранее исключительно по роскошным отелям. Популярность приобретает хромотерапия, то есть мягкая подсветка в разных цветах, которая помогает создать спокойную и расслабляющую атмосферу. Во многих проектах появляется также функция водяного пара и решения, помогающие звукоизолировать пространство.

Ванная комната должна способствовать релаксации и помогать отдохнуть после интенсивного дня. Важно, однако, что тренд касается не только больших домов. Подобного эффекта можно достичь также в небольших квартирах.

Достаточно правильно использовать ниши, стеклянные перегородки или атмосферное освещение. Все чаще ценится качество материалов вместо избытка декораций и аксессуаров.

Дом становится местом регенерации

Растущая популярность таких интерьеров показывает, что меняется подход к обустройству квартир. Все меньше людей обращают внимание исключительно на модные аксессуары. Значительно более важными становятся удобство, умиротворение и психологический комфорт. Ванная комната перестает быть обычным помещением, а начинает выполнять функцию частной зоны релакса.

На популярность этого тренда влияют быстрый темп жизни, а также потребность в отдыхе от избытка раздражителей. Многие люди ищут способы создания более спокойного пространства без необходимости поездки в отель. Поэтому минималистичные ванные комнаты, вдохновленные природой, могут в ближайшие годы еще сильнее набрать популярность.

