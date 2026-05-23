Горбунов раскрыл неожиданную прихоть Шона Пенна и высказался о его гонораре

Актер недавно снялся в украинском фильме.

Ведущий и продюсер Юрий Горбунов ответил на вопрос о том, какой гонорар получил голливудский актер Шон Пенн за съемку в украинском кино, а также раскрыл его неожиданную прихоть.

"У нас не было гонорара… Его гонорара я не знаю, слава Богу. Думаю, что если бы мы платили ему гонорар, то, наверное, кино бы не сняли", – заявил Горбунов в комментарии программе "Наодинці з Гламуром".

Также ведущий дал понять, что команда Шона Пенна не перегружала создателей украинского фильма многочисленными требованиями из райдера. По словам Горбунова, они лишь следили за тем, чтобы голливудскую звезду без необходимости не снимали посторонние люди.

"Он не любит, когда он в кадре, а кто-то сбоку снимает на телефон. Мы смотрели, чтобы никто сбоку не снимал. Это весь его райдер, который нам был доступен", - заверил ведущий.

Напомним, как писал УНИАН, в этом году Шон Пенн выбрал Украину вместо "Оскара", приехал в Киев и снялся в фильме "Потяг "Червона рута".

Также ранее стало известно, что Шон Пенн снялся в украинском игровом фильме "Війна очима тварин" за гонорар в 1 доллар. Сообщалось, что звездный актер сам принял решение сделать это бесплатно.

